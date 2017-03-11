Пинчанин - Статкевичу: Огромное спасибо вам за то, что вы делаете! 4 11.03.2017, 12:50

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Николай Статкевич

В этом году изменить ситуацию в стране вполне реально.

Об этом «Белсату» заявил участник сегодняшней акции протеста в Пинске.

«Меня зовут Александр и я пришел протестовать против существующей власти. Лукашенко не оправдал доверия за 23 года и должен уйти. Это единственное требование, которое должно быть сейчас по всей стране – отставка Лукашенко.

Еще я хочу обратиться через ваш канал к Николаю Статкевичу: «Огромное вам спасибо за то, что вы делаете! Огромная вам благодарность от всего народа, от всех людей. Спасибо вам!»

Власть сегодня не имеет денег, чтобы влиять на ситуацию, и все в стране сейчас можно изменить. Это было невозможно в 2010 году, когда шла поддержка из России и МВФ дал деньги, а в этом году – все возможно.

Нужно выходить на Площадь и каждый белорус должен знать: он ответственен за судьбу страны.

Я уважаю всех людей, которые сегодня вышли на Площадь. Это лучшие и самые смелые люди. Все люди должны выйти на Площадь. Обращаюсь ко всем: выходите на Площадь и помогайте нам менять страну!»