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«Лукашенко уже не президент!»

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  • 11.03.2017, 13:02
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Фото: svaboda.org

Большинство участников акции протеста в Пинске открыто высказывали политические требования.

Сегодня на акцию протеста в Пинске вышло около тысячи человек. Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию акцию.

Участник митинга: «Дело не в декрете №3. Это как змей-горыныч: отруби одну голову – вырастет другая. Надо менять всю власть. Нынешняя власть не может управлять страной. Надо в первую очередь отменить это правило – избираться больше, чем на 2 срока. Это есть только у нас, в Северной Корее и в Африке. Лукашенко должен сам уйти в отставку. Он уже не президент. В Беларуси много умных достойных людей, чтоб управлять страной».


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