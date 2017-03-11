Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом 11.03.2017, 16:43

Только свободная демократическая Беларусь может быть гарантом европейской безопасности.

Один из лидеров белорусской оппозиции Андрей Санников был главным соперником Лукашенко на президентских выборах в Беларуси в 2010 году. После участия в массовых акция протеста против фальсификации итогов выборов он был избит, арестован и приговорен к пяти годам тюремного заключения. Санников был освобожден в 2012 году. Находясь в изгнании, он продолжает выступать за демократию и права человека в Беларуси.

Как правитель Беларуси Александр Лукашенко любой ценой стремится сохранить власть, применяя для этого внутренние репрессии и играя против Запада с помощью Кремля. Но в связи с этим в его системе появляются серьезные трещины.

Беспокойство об угрозе Кремля из-за смены режима в Минске, как и ярость людей внутри страны по поводу экономики и отсутствия демократии и свободы, только усиливаются.

В интервью канадскому изданию «UpNorth» (перевод — Charter97.org) Андрей Санников рассказывает о складывающейся ситуации в Беларуси и необходимости усиления поддержки белорусского демократического движения со стороны западноевропейских стран.

- За последние недели мы увидели возвращение уличных протестов в Минске и регионах. Чем можно объяснить растущие протесты и кто стоит за ними? Это организованное или спонтанное движение?

- Протесты были спровоцированы лукашенковским декретом №3 о налогообложении «тунеядцев», согласно которому те, кто официально работает менее 183 дней в году, должны выплатить сумму, равную 180 долларов в качестве компенсации за упущенные налоги, а это больше, чем среднемесячная зарплата в регионах. Однако это был всего лишь предлог.

Истинная причина заключается в том, что белорусам надоел Лукашенко, его бездарные чиновники и диктатура. 23 года латиноамериканской мыльной оперы - это слишком много.

Первая реальная массовая акция протеста была организована в Минске 17 февраля Белорусским Национальным Конгрессом - оппозиционной коалицией. Важную роль в мобилизации людей сыграл влиятельный веб-сайт Charter97.org и другие СМИ.

За этим первым протестом последовали и другие. Некоторые из них были стихийными, что свидетельствует о высокой степени и уровене негодования. 25 марта в Минске планируется крупная демонстрация - День Воли, который является святым для белорусов, но не признается действующим режимом.

- А к чему призывают протестующие?

- С самого первого протеста, который назывался «Марш рассерженных белорусов», демонстранты требовали не только отмены пресловутого декрета, но и отставки Лукашенко.

Самые популярные лозунги сегодня «Уходи!» и «Баста!». Можно сказать, что имеется тактическая цель - отмена декрета №3, и стратегическая - позитивные демократические перемены в стране.

- Александр Лукашенко идет по очень тонкому льду, стремясь подладиться под Путина и, в то же время, приоткрывая калиточку для Запада. Некоторые аналитики полагают, что в ближайшее время Беларусь рискует попасть в путинский прицел. Есть ли повод для беспокойства?

- Это серьезный повод для беспокойства, и не только для нас в Беларуси, но и для всей Европы, потому что любое движение Кремля против независимости Беларуси будет продолжением и расширением войны России в Европе, которая началась с Украины.

Такое движение будет угрожать в первую очередь всем нашим соседям: Польше и странам Балтии.

Предстоящие крупные военные учения «Запад-2017», по мнению экспертов по безопасности, носят наступательный, а не оборонительный характер. Именно в этой ситуации Европа и НАТО должны делать все, чтобы остановить эти учения, поскольку они неизбежно приведут к обострению ситуации в регионе и усилению напряженности.

Другими словами, Запад должен понять, что защита независимости Беларуси означает защиту Европы и каждого отдельного европейского государства. В то же время поддержка нашей независимости не означает поддержку диктатуры. Напротив, единственным способом реально обеспечить нашу независимость и европейскую безопасность является демонтаж существующего репрессивного режима и проведение реальных демократических реформ.

- Ситуация крайне сложная для активистов белорусской демократической оппозиции. Как оппозиция может способствовать позитивным изменениям, но при этом гарантировать, что Путин не воспользуется нынешней возможностью ради собственной выгоды?

- Вы знаете, мы по-прежнему остаемся заложниками политики «сначала Россия». Беларусь и все то, что происходит в нашей стране, довольно долгое время игнорируется и находится в тени других событий в регионе.

Изначально политика «сначала Россия» в приложении к Беларуси означала, что Запад надеялся на необратимые демократические изменения в России и предполагал, что демократия придет к нам с Востока.

Сегодня политика «сначала Россия» означает, что возможности демократических изменений в Беларуси ставятся в зависимость от агрессивного поведения России. Вместо того, чтобы ясно понять, что в Беларуси назревает революционная ситуация, мы слышим аргумент, что перемены «могут спровоцировать Кремль». Это абсурд. Судьба Беларуси будет решаться народом Беларуси, который сегодня протестует против угнетения, и никакие геополитические аргументы не смогут оправдать недальновидность тех, кто отрицает это право народа и пытается сохранить режим.

- Что должны сделать западные страны, чтобы помочь защите прав человека и демократии в Беларуси?

- Именно это: защищать права человека и демократию. И не поддерживать уходящий диктаторский режим.

Я могу предсказать, что Лукашенко начнет клеветническую кампанию против лидеров оппозиции и активистов и попытается запугать их, чтобы остановить протесты. Однако ему будет трудно развязать репрессии в том же масштабе, что и раньше, если он не получит поддержки Запада в виде кредитов или игр в «реалполитик». Пожалуйста, имейте это в виду и решительно реагируйте на любые нарушения прав человека.

Поверьте мне, нам не нужно никакого насилия, хаоса в Беларуси, и мы не хотим, чтобы на нашей территории были «русский мир» или российские танки. Существует проверенный временем выход из этой критической ситуации - свободные и честные выборы, которых требует оппозиция Беларуси. Эти требования должны быть услышаны и поддержаны на Западе.

Почему-то наши партнеры в Европе не хотят признавать очевидные вещи. Некоторые все еще надеются перевоспитать Лукашенко, некоторые пытаются защитить свои деловые интересы, связанные с режимом, некоторые пытаются угодить Кремлю. Это путь в никуда.

Спасение режима Лукашенко, например, с помощью кредитов, будет равносильно российской оккупации Беларуси, потому что он никогда не примет никаких демократических условий для отношений с Европой и неизбежно заключит сделку с Путиным. У этой сделки будет очень сильная военная составляющая: территория Беларуси станет трамплином для дальнейшей агрессии либо постоянной угрозой в Европу.

Именно поэтому в интересах Запада опираться на демократические силы и демократические преобразования в Беларуси и делать все для их поддержки.

- Западные аналитики в области безопасности серьезно обеспокоены тем, что 100-километровый Сувалкский коридор между Беларусью и занятым Россией анклавом Калининград может стать мишенью будущей российской агрессии, направленной на изоляцию стран Балтии от остальной части альянса. Есть ли повод для беспокойства и что можно сделать для уменьшения или устранения этой проблемы?

- Конечно, существуют причины для беспокойства.

Хорошо, что Сувалкский коридор вошел в повестку безопасности, но там отсутствует еще одна геополитическая точка - Смоленские ворота (территория между реками Днепр и Западная Двина). Я бы сказал, что проблемы безопасности в Сувалкском коридоре должны решаться путем обеспечения безопасности Смоленских ворот, чтобы не допустить использования российскими танками и российской армией этих ворот для вторжения в Беларусь и дальнейшего продвижения на запад. И здесь стратегическое значение Беларуси становится очень понятным и зримым.

И опять же, ни один диктаторский режим не сможет обеспечить эту защиту, тогда как демократические изменения и договоренности о нейтралитете Беларуси могут удовлетворить все вовлеченные стороны.