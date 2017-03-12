Как районные газеты (не) пишут про «Марши нетунеядцев» 33 12.03.2017, 9:23

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Источник: gazetaby.com

Какова официальная реакция на злободневную тему.

На главной странице сайта Федерации профсоюзов Беларуси в день введения моратория на налог на тунеядство новость об этом событии найти не удалось. Как, впрочем, и любую другую новость на тему Декрета №3. В разделе новостей «В стране» главной новостью было сообщение о выходе из спячки клещей, пишет «Солидарность».

На сайте РОО «Белая Русь» о маршах нетунеядцев можно узнать из перепечатки заявлений главы государства о моратории на выплату сбора. Вскользь о декрете упоминается в одной из статей в разеделе «Новости», посвященной Дню депутата в Ленинском районе Минска.

В ней, помимо прочего, говорится о том, что записавшимися на прием к депутату гражданами «поднимались и вопросы экономического развития государства». В связи с чем «депутатам были внесены предложения по реализации Декрета по предупреждению социального иждивенчества».

Молодечно

«Маладзечанская газета» помимо публикаций сообщений информагентства БелТА разместила инструкцию о Декрете №3, а также перепечатку статьи из «Советской Белоруссии» под говорящим названием «Не будите лихо».

Если коротко, в ней говорится о «какой-нибудь десятой части процента от числа всех граждан страны», поддавшейся оппозиции, так и ждущей удобного момента «половить рыбку в мутной воде». Декрет №3 разработан сугубо «для сохранения социальной справедливости», но есть небольшие перегибы и недочеты на местах, с которыми власти скоро разберутся.

Пинск

Пинская районная газета «Полесская правда» создала спецраздел «Реализация Декрета №3». Судя по открытой статистике количества просмотров, новости из этого раздела — одни из самых читаемых.

А вот на сайте Пинского райисполкома свежих новостей о декрете не нашлось. 9 марта в разделе «Новости» сообщалось о 20-летии семейного клуба «Іван ды Мар’я», а также о творческом конкурсе к 135-летию Якуба Коласа.

Источник: gazetaby.com

Бобруйск

Сайты Бобруйского райисполкома и местной районной газеты «Трыбуна працы» перепечатали сообщение БелТА о введение моратория на сбор. Символично — в обоих случаях рядом с этими публикациями разместилась статья о современном рабстве.

Источник: gazetaby.com

Орша

Сайт Оршанского райисполкома 9 марта опубликовал новость о поздравлении сотой пары, вступившей в брак в этом году. О декрете на главной странице ничего не обнаружилось.

Местная «Аршанская газета» в конце февраля сообщала о приеме граждан депутатом парламента и комиссией, на котором решался вопрос об освобождении от уплаты сбора.

В день введения моратория газета опубликовала статью о том, что «жители Витебщины помогут ученым найти на территории области редкие и уникальные деревья».

Рогачев

Источник: gazetaby.com

Сайт Рогачевского райисполкома не жалует болезненную для многих граждан тему. А вот местная газета «Свабоднае слова» опубликовала не только последние новости о декрете, но и последнюю страшилку производства телеканала «Беларусь 1».

Плюс собственную статью, в которой некто И. Бодрый пишет о «кривляниях и ужимках свядомых» на марше в Гомеле.

Судя по архиву, сайт издания регулярно публикует статьи пропагандистов вроде Вадима Гигина.

Гродно

Сайты Гродненского райисполкома и газеты «Гродзенская праўда» опубликовали материалы совещания о развитии страны, на котором шла речь о замораживании сборов. Городские власти также разместили на сайте графики приема граждан руководством исполкома и депутатов по вопросам реализации Декрету №3.

Могилев

На главной странице сайта горисполкома найти информацию о декрете и последствиях его внедрения не удалось.

Местная газета «Прыдняпроўская ніва» опубликовала опрос жителей района, которые все как один высказались за необходимость налога на тунеядство.

Витебск

Витебский горисполком на своем сайте сообщает о личном приеме граждан по вопросу реализации норм Декрета №3, который 11 марта проведет зампредседателя горисполкома Зинаида Королева.

Местная газета «Віцьбічы» опубликовала уже знакомую нам агитку про «спящее лихо». К слову, могилевские районки опубликовали ее на протяжении трех часов, что лучше всего свидетельствует о заказном характере статьи.

Гомель

И снова клещи. О них сообщается на сайте Гомельского горисполкома.

Газета «Гомельские ведомости» публикует официальные новости о декрете, а также о приеме граждан по вопросам его реализации.