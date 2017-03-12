закрыть
12 марта 2017, воскресенье, 13:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Более 120 фур стоят на границе Беларуси с Литвой

  • 12.03.2017, 10:39
  • 8,781

На границах с другими странами больших очередей пока нет.

На границе с Литвой выезда из Беларуси ожидает 127 фур. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

По данным на 10.00 12 марта, на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся 60 грузовых автомобилей, в "Привалке" - 15, в "Беняконях" - 42, в "Котловке" - 10.

На латвийском направлении очередей нет.

В пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе в очереди зарегистрировано 10 легковых авто и 8 фур, а в пункте пропуска "Козловичи" выезда из Беларуси дожидается 35 грузовых машин.

На границе с Украиной очередей из автомобилей нет.


Мнение

Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип
Отступление перед народом
Отступление перед народом Виталий Портников
Сдайте Путина!
Сдайте Путина! Олег Кашин
А судьи кто?
А судьи кто? Михаил Пастухов


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные