Более 120 фур стоят на границе Беларуси с Литвой
- 12.03.2017, 10:39
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На границах с другими странами больших очередей пока нет.
На границе с Литвой выезда из Беларуси ожидает 127 фур. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.
По данным на 10.00 12 марта, на выезде из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся 60 грузовых автомобилей, в "Привалке" - 15, в "Беняконях" - 42, в "Котловке" - 10.
На латвийском направлении очередей нет.
В пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе в очереди зарегистрировано 10 легковых авто и 8 фур, а в пункте пропуска "Козловичи" выезда из Беларуси дожидается 35 грузовых машин.
На границе с Украиной очередей из автомобилей нет.