Жители Бобруйска: «Лукашенко, уходи! Нет тебе больше места среди народа!»10
- 12.03.2017, 12:22
- 6,929
Больше 1000 человек вышли на акции протеста в Бобруйске.
Сайт Charter97.org ведет онлайн с акции. Люди возмущены до предела, скандируют «Свободу!», «Лукашенко, уходи!».
Приводим несколько высказываний протестующих:
«Людям жрать нечего. Экономим на всем. Лукашенко самозванец и узурпатор»
«Только отмена декрета и баста!»
«Пусть он сократит 11 министерств, 6 комитетов. Что делают столько чиновников? Пусть сокращает свой штат, а не нас»
«Пускай он уходит и не дурит людям голову. Полный беспредел»
«Людей не считают за народ»
«Везде заграницей за безработицу людям платят, а мы должны сами платить! Как можно жить???»
«После войны так тяжело не было!»
«Скоро и пенсию отберут!»
«На Украине Майдан прошел и там живется легче! И нам тяжелее жить без войны!»
«Лукашенко уходи! Нет тебе больше места среди народа!»