Жители Бобруйска: «Лукашенко, уходи! Нет тебе больше места среди народа!» 10 12.03.2017, 12:22

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Фото: svaboda.org

Больше 1000 человек вышли на акции протеста в Бобруйске.

Сайт Charter97.org ведет онлайн с акции. Люди возмущены до предела, скандируют «Свободу!», «Лукашенко, уходи!».

Приводим несколько высказываний протестующих:

«Людям жрать нечего. Экономим на всем. Лукашенко самозванец и узурпатор»

«Только отмена декрета и баста!»

«Пусть он сократит 11 министерств, 6 комитетов. Что делают столько чиновников? Пусть сокращает свой штат, а не нас»

«Пускай он уходит и не дурит людям голову. Полный беспредел»

«Людей не считают за народ»

«Везде заграницей за безработицу людям платят, а мы должны сами платить! Как можно жить???»

«После войны так тяжело не было!»

«Скоро и пенсию отберут!»

«На Украине Майдан прошел и там живется легче! И нам тяжелее жить без войны!»

«Лукашенко уходи! Нет тебе больше места среди народа!»