1000 оршанцев вышли на площадь

1000 оршанцев вышли на площадь7
- 12.03.2017, 13:13
(обновляется) Люди вышли на центральную площадь Орши.
Вслед за Бобруйском, где сегодня в акции протеста приняли участие около 1000 человек, на улицы вышли жители Орши.
13.43
К людям вышел какой-то чиновник и приглашает пройти в актовый зал. Люди отказываются и скандируют «Пошел вон!»
13.41
Оршанцы пришли к местной администрации и скандируют «Свободу».
13.39
«У нас пенсия 100 долларов, из которых мы 50 долларов платим за квартиры», - возмущаются пенсионеры.
13.38
«Лукашенко исчерпал себя. Надо менять власть. Ни одно предприятие в Орше не работает. Он нас ограбил», - говорит возмущенная оршанка.
13.35
Участники шествия перекрыли дорогу, но потом вышли на тротуар. Машины сигналят в знак поддержки. Люди идут к городской администрации.
13.34
Участники шествия в Орше скандируют «Солидарность!» и «Жыве Беларусь!».
13.31
Проводить митинг на площади сложно из-за отсутствия звукоусиливающей аппаратуры и люди решили пойти шествием.
13.27
Из-за задержания журналистов из Орши сложно вести видео-трансляцию. Но периодически удается передать кадры оттуда.
Глядзіце, колькі людзей у Воршы зараз#дармаеды pic.twitter.com/ycIHIFFVcQ— Радыё Свабода (@svaboda) 12 марта 2017 г.
13.24
Количество участников акции в Орше выросло до 1000 человек.
13.20
На митинге в Оршу уже присутствуют несколько сотен человек.
13.17
На акции в Орше присутствует лидер БХД Павел Северинец и профсоюзные лидеры. Люди проводят митинг. Власти заглушают лидеров музыкой из динамиков.
13.05
На площади находится уже несколько оршанцев. Люди разворачивают транспоранты и флаги.