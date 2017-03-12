1000 оршанцев вышли на площадь 7 12.03.2017, 13:13

(обновляется) Люди вышли на центральную площадь Орши.

Вслед за Бобруйском, где сегодня в акции протеста приняли участие около 1000 человек, на улицы вышли жители Орши.

13.43

К людям вышел какой-то чиновник и приглашает пройти в актовый зал. Люди отказываются и скандируют «Пошел вон!»

13.41

Оршанцы пришли к местной администрации и скандируют «Свободу».

13.39

«У нас пенсия 100 долларов, из которых мы 50 долларов платим за квартиры», - возмущаются пенсионеры.

13.38

«Лукашенко исчерпал себя. Надо менять власть. Ни одно предприятие в Орше не работает. Он нас ограбил», - говорит возмущенная оршанка.

13.35

Участники шествия перекрыли дорогу, но потом вышли на тротуар. Машины сигналят в знак поддержки. Люди идут к городской администрации.

13.34

Участники шествия в Орше скандируют «Солидарность!» и «Жыве Беларусь!».

13.31

Проводить митинг на площади сложно из-за отсутствия звукоусиливающей аппаратуры и люди решили пойти шествием.

13.27

Из-за задержания журналистов из Орши сложно вести видео-трансляцию. Но периодически удается передать кадры оттуда.

13.24

Количество участников акции в Орше выросло до 1000 человек.

13.20

На митинге в Оршу уже присутствуют несколько сотен человек.

Фото: svaboda.eu

13.17

На акции в Орше присутствует лидер БХД Павел Северинец и профсоюзные лидеры. Люди проводят митинг. Власти заглушают лидеров музыкой из динамиков.

13.05

На площади находится уже несколько оршанцев. Люди разворачивают транспоранты и флаги.