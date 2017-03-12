Лидеры белорусской оппозиции призывают Запад вернуть санкции против Лукашенко 43 12.03.2017, 15:19

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Лукашенко довел страну до состояния самого острого кризиса со времен распада Советского Союза.

Об этом говорится в заявлении лидеров белорусской оппозиции Станислава Шушкевича, Андрея Санникова и Николая Статкевича.

Приводим текст заявления:

- В эти дни по Беларуси проходит волна народных протестов против действующего в стране диктаторского режима Лукашенко. Последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, стал пресловутый декрет №3, так называемый декрет «против тунеядцев». Этот декрет продемонстрировал, что режим, захвативший в Беларуси власть, считает граждан своими рабами, с которыми можно делать все, что угодно. Белорусы терпели долго, но годы терпения не смогли вытравить из людей ни чувства собственного достоинства, ни желания жить в свободной Беларуси.

Народ сегодня требует отставки Лукашенко и ликвидации его режима личной власти. Люди понимают, что, если в ближайшее время что-то не изменится, они окажутся на грани выживания. Лукашенко довел страну до состояния самого острого кризиса со времен распада Советского Союза. Ответом режима на требования народа провести реформы, чтобы предотвратить стремительное обнищание населения, становятся дорогостоящие семейные вояжи Лукашенко, строительство новых резиденций для диктатора и полное пренебрежение нуждами людей. Режим надеется вновь пересидеть им же созданный кризис и с помощью денежных вливаний в диктатуру с Востока или Запада продолжить свою политику уничтожения нашего государства.

Диктатор считает, что он все еще может запугать народ и с помощью Кремля развязать репрессии против активных граждан Беларуси. В Беларуси вновь пошли подлые аресты активистов за участие в мирных акциях протеста. Арестованы известные в Беларуси политики А.Лебедько, В.Римашевский, Ю.Губаревич, десятки активистов в регионах страны.

Мы призываем граждан Беларуси не поддаваться давлению со стороны карательных органов уходящего режима, проявлять солидарность и защищать каждого, против кого применяется насилие и чьи права нарушаются.

Мы напоминаем гражданам Беларуси, что в соответствии с Конституцией они имеют право на свободу мнения, свободу высказывания, свободу собраний и мирных демонстраций, и что обязательства по соблюдению этих прав несут действующие власти.

Мы призываем международное сообщество прекратить заигрывать с режимом Лукашенко, лишить его любой финансовой поддержки и поддержать народ Беларуси в его справедливом требовании провести честные выборы.

Мы требуем немедленного освобождения всех задержанных во время мирных акций протеста и принесения им извинений за моральный ущерб.

Мы призываем Европейский Союз пересмотреть свое решение об отмене санкций против режима Лукашенко и вернуть весь пакет санкций до полного прекращения репрессий против политических и гражданских активистов, независимых журналистов.

Мы призываем политиков демократических стран проявить солидарность с борющимся за свои права народом Беларуси.

Мы призываем граждан Беларуси еще решительнее отстаивать свои права, предъявлять свои законные требования чиновникам режима на всех уровнях и настаивать на проведении в Беларуси досрочных выборов под международным контролем.

Жыве Беларусь!

Станислав Шушкевич, первый глава независимой Беларуси, председатель Белорусской социал-демократической Грамады

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты на выборах 2010 года

Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада), кандидат в президенты на выборах 2010 года