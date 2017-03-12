Жители Рогачова решились на протест (Видео, онлайн) 39 12.03.2017, 16:30

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Сотни человек вышли в центр Рогачева в знак протеста против декрета «о тунеядстве».

Несмотря на задержания организаторов и попытки воспрепятствовать журналистам освещать акцию, люди в Рогачеве все равно вышли на улицу. Сегодня, напомним, протесты прошли в Бобруйске, а также в Орше.

Видео предоставлено «Радыё Свабода» и tut.by.

17:55

Акция в Рогачеве закончена.

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центр столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.

17:50

Жители Рогачева начинают расходиться. Как сообщил общественный активист Владимир Непомнящих, на акции присутствовали около 500 человек. Из-за отсутствия лидеров люди разговаривали между собой о наболевших проблемах, а также высказывались на камеры журналистов.

17:40

Блогер Эдуард Пальчис приводит интересную статистику.

В Рогачеве вышел каждый 100-ый житель или 1%. Это как для Минска 200 000. — 1863x.com (@1863x) 12 March 2017

17:21

Несколько провокаторов пытались «убедить» протестующих, что работы в стране хватает. После споров люди начали скандировать лозунг «Жыве Беларусь!»

Провокаторы из здравоохранения пришли. Говорят, у нас принимают на работу каждый день . pic.twitter.com/iy7QLN2OAF — Anton Motolko (@Motolko) 12 марта 2017 г.

17:17

Сообщается, что в акции принимают участие более 400 человек. Среди протестующих много предпринимателей.

Фото: nn.by

17:09

«Такого чуда я еще не видела. Раньше нас силой гнали на эту площадь на 1 мая, на 9-е. А теперь мы сами пришли. Мне 70 лет, но я такого чуда не видела», - говорит жительница Рогачева.

17:00

«Я считаю, что раз Лукашенко не выполняет свою работу, то он должен уйти. Вот и все», - коротко заявила пенсионерка в Рогачеве.

16:58

«Наши сыновья должны ездить в Москву, чтобы устроиться на работу, здесь нет работы. Внук плачет без отца, а тот не может найти работу в своем городе», - говорит жительница Гомеля, приехавшая в Рогачев.

Фото: nn.by

Фото: nn.by

Фото: nn.by

Фото: nn.by

16:51

Протестующие объединяются. Несколько сотен рогачевцев собрались в центре города.

16:44

Люди скандируют: «Нет декрету №3 - Лукашенко, уходи!»

16:40

Некоторые жители Рогачева пришли на акцию с бело-красно-белыми флагами.

Фото: svaboda.org

16:38

«Хотим, чтобы жизнь была свободная, чтобы молодежь могла трудиться. Работы нет, организации позакрывали. Мебельную фабрику вообще снесли, а она была колыбелью жизни нашего города», - говорит пожилая женщина.

16:30

Среди участников акции на центральной площади города много людей среднего возраста. Люди возмущены отсутствием работы.

Фото: svaboda.org