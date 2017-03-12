Жители Рогачова решились на протест (Видео, онлайн)39
- 12.03.2017, 16:30
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Сотни человек вышли в центр Рогачева в знак протеста против декрета «о тунеядстве».
Несмотря на задержания организаторов и попытки воспрепятствовать журналистам освещать акцию, люди в Рогачеве все равно вышли на улицу. Сегодня, напомним, протесты прошли в Бобруйске, а также в Орше.
Видео предоставлено «Радыё Свабода» и tut.by.
17:55
Акция в Рогачеве закончена.
Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центр столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.
17:50
Жители Рогачева начинают расходиться. Как сообщил общественный активист Владимир Непомнящих, на акции присутствовали около 500 человек. Из-за отсутствия лидеров люди разговаривали между собой о наболевших проблемах, а также высказывались на камеры журналистов.
17:40
Блогер Эдуард Пальчис приводит интересную статистику.
В Рогачеве вышел каждый 100-ый житель или 1%. Это как для Минска 200 000.— 1863x.com (@1863x) 12 March 2017
17:21
Несколько провокаторов пытались «убедить» протестующих, что работы в стране хватает. После споров люди начали скандировать лозунг «Жыве Беларусь!»
Провокаторы из здравоохранения пришли. Говорят, у нас принимают на работу каждый день . pic.twitter.com/iy7QLN2OAF— Anton Motolko (@Motolko) 12 марта 2017 г.
17:17
Сообщается, что в акции принимают участие более 400 человек. Среди протестующих много предпринимателей.
17:09
«Такого чуда я еще не видела. Раньше нас силой гнали на эту площадь на 1 мая, на 9-е. А теперь мы сами пришли. Мне 70 лет, но я такого чуда не видела», - говорит жительница Рогачева.
17:00
«Я считаю, что раз Лукашенко не выполняет свою работу, то он должен уйти. Вот и все», - коротко заявила пенсионерка в Рогачеве.
16:58
«Наши сыновья должны ездить в Москву, чтобы устроиться на работу, здесь нет работы. Внук плачет без отца, а тот не может найти работу в своем городе», - говорит жительница Гомеля, приехавшая в Рогачев.
16:51
Протестующие объединяются. Несколько сотен рогачевцев собрались в центре города.
16:44
Люди скандируют: «Нет декрету №3 - Лукашенко, уходи!»
16:40
Некоторые жители Рогачева пришли на акцию с бело-красно-белыми флагами.
16:38
«Хотим, чтобы жизнь была свободная, чтобы молодежь могла трудиться. Работы нет, организации позакрывали. Мебельную фабрику вообще снесли, а она была колыбелью жизни нашего города», - говорит пожилая женщина.
16:30
Среди участников акции на центральной площади города много людей среднего возраста. Люди возмущены отсутствием работы.