закрыть
13 марта 2017, понедельник, 11:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Народное «Баста!» звучит все громче

4
  • 13.03.2017, 8:24
  • 9,663

Наклейки и граффити с призывом приходить на акцию 25 марта в Минске можно встретить уже в каждом микрорайоне Минска.

Лозунг «Баста!», который впервые прозвучал на первом Марше рассерженных белорусов, прошедшем в феврале в центре столицы, стал по-настоящему народным. Он звучит во всех городах, где выходят на улицы рассерженные белорусы. Он написан на самодельных плакатах и транспарантах, которые держат участники протестов. А теперь он появился еще и на стенах зданий.

Эти фото прислали волонтеры Белорусского Национального Конгресса из Минска.

Также в столице каждый день появляются сотни новых наклеек с призывом сказать народное «Баста!» 25 марта на акции, которая начнется в 14:00 у Академии Наук.


Мнение

Пора выходить из тупика
Пора выходить из тупика Михаил Пастухов
Будем вместе, и Беларусь станет свободной
Будем вместе, и Беларусь станет свободной Евгений Афнагель
Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип
Отступление перед народом
Отступление перед народом Виталий Портников


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные