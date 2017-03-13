Народное «Баста!» звучит все громче 4 13.03.2017, 8:24

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Наклейки и граффити с призывом приходить на акцию 25 марта в Минске можно встретить уже в каждом микрорайоне Минска.

Лозунг «Баста!», который впервые прозвучал на первом Марше рассерженных белорусов, прошедшем в феврале в центре столицы, стал по-настоящему народным. Он звучит во всех городах, где выходят на улицы рассерженные белорусы. Он написан на самодельных плакатах и транспарантах, которые держат участники протестов. А теперь он появился еще и на стенах зданий.

Эти фото прислали волонтеры Белорусского Национального Конгресса из Минска.

Также в столице каждый день появляются сотни новых наклеек с призывом сказать народное «Баста!» 25 марта на акции, которая начнется в 14:00 у Академии Наук.