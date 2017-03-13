Как работают любовницы чиновников 18 Вероника Белова, «Солидарность»

13.03.2017, 9:49

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Все уже привыкли к тому, что весной Лукашенко искрит наиболее экстравагантными идеями и предложениями.

Не стал Александр Григорьевич разочаровывать и в этом году.

На этот раз забота правителя, как мы хорошо помним, пала на ранее мало охваченный им срез общества — жен и любовниц чиновников.

— Трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить, — озвучил Лукашенко сразу две удивительных мысли.

Первое, что восхитило, это забота о медицинском обслуживания любовниц-«тунеядок». Помнится, правитель не раз сам попрекал безработных социальными благами нашей медицины.

— Ты что, за медицину платишь?.. А мы лечим и бомжа, и алкаша, который сам себе ногу сломает, а мы лечим, — взывал Александр Лукашенко к совести «тунеядцев», доступно объясняя, почему они должны платить налог.

Но, очевидно, по мнению правителя, любовницы чиновников «наработали» на социальные блага больше остальных. В конце концов, кто, как не они, столько лет вдохновляли государственных мужей на такие креативные законы?

А пока общество озабочено тем, где найти деньги, чтобы вылечить этих тружениц любовного фронта, обратимся к тем, кто еще не успел подорвать свое здоровье на эротической ниве, и должен быть трудоустроен до 1 апреля.

А уж то, что он будет трудоустроен, можно не сомневаться. Более того, Лукашенко, очевидно, даже не подозревает, какое количество жен, любовниц и других родственников чиновников уже давно трудятся на самых хлебных должностях. Факт их отсутствия на рабочем месте отнюдь не говорит о пустых трудовых книжках.

Однажды у меня был довольно любопытный разговор в компании наших знакомых. Среди присутствующих была семья одного высокопоставленного чиновника. Когда зашел разговор о «тунеядском» декрете, один шутник решил «подколоть» его жену, которая, как всем было известно, никогда в своей жизни не работала.

— Ну что, Светка, когда пойдешь платить налог?

— С какой это стати? — недоуменно пожала плечами женщина. — У меня, между прочим, стаж побольше некоторых.

— И где же ты работаешь? — удивились все за столом.

— Так у меня книжка лежит на работе у Толика (мужа-чиновника). Я специалист отдела, — гордо заявила она и, повернувшись к мужу, поинтересовалась: — Милый, не помнишь какого?..

Есть у меня и другая история. Однажды я пыталась помочь своей родственнице найти работу. Обратилась к подруге, которая была главным бухгалтером в одном управлении. На следующий день подруга сообщила:

— Пусть приносит трудовую.

На вопрос, не пришлось ли долго уговаривать начальника, та только горько вздохнула:

— Он даже обрадовался. Не знал, как мне свою очередную любовницу подсунуть, чтобы трудоустроить, а тут я к нему со своей просьбой. В итоге сделал «одолжение» за небольшую услугу. Как же меня достали эти его фиктивно работающие бабы! Целый штат работников, а пашут три человека.

Так что можно не сомневаться, что родственники чиновников, если еще кто-то не трудоустроен, обязательно к назначенному сроку найдут себе «дело по душе». Причем вряд ли это будет та работа, которую Александр Григорьевич «придумал» для других тунеядцев («лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее»).

А уже 1 мая — в Международный день труда — жены и любовницы чиновников смогут вместе с другими трудоустроенными гражданами пройтись парадом по улицам города, рассыпаясь в благодарностях нашему заботливому и внимательному правителю.

Господи, скорее бы лето!

Вероника Белова, «Солидарность»