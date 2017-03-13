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Östgruppen призвалa ЕC отреагировать на задержания оппозиционных политиков в Беларуси

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  • 13.03.2017, 11:19
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Белорусский режим должен уважать свободу собраний.

Шведская правозащитная организация Östgruppen отреагировала на задержание оппозиционных политиков вчера в Молодечно после акций протеста, а также на арест Дмитрия Дашкевича в Минске, пишет «Вясна».

Правозащитная организация призывает шведское правительство, а также ЕС, реагировать на насилие и задержания в Беларуси.

     «Жестокость против диссидентов не должна остаться незамеченной. Шведское правительство должно осудить действия властей и требовать объяснений от белорусского режима », - считают в Östgruppen.

Шведские правозащитники отмечают, что очень важно, чтобы Швеция и другие демократические страны решительно и точно реагировали на эти нарушения прав человека. Свобода собраний является правом, которое белорусский режим обязан уважать.

    «Это должно иметь последствия для двусторонних отношений между Швецией и Беларусью, тем более, что правительство Швеции и в других контекстах часто подчеркивает свою твердую приверженность делу защиты прав человека. Соответствующая реакция должна также исходить от официальных представителей ЕС», - заявила Östgruppen.


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