Якуб Хмара: По старому жить невозможно! 4 13.03.2017, 12:01

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Фото: charter97.org

Пришло время сказать власть придержащим, что за все придется отвечать.

Доброволец из тактической группы «Беларусь» Якуб Хмара, обратился через «Фейсбук» к белорусам:

- Каждый из нас имеет среди своих знакомых или родственников тех, кто работает в милиции, суде, прокуратуре или КГБ. Мы можем знать их жен, детей или родителей. Пришло время сказать им, что по-старому жить невозможно, что не имеют права «силовики» пытать НАРОД! За каждую слезу и каплю человеческой крови, ждет их СУД человеческий и Божий! Нужно, чтобы каждый из нас сказал об этом тем, кого знает, они же живут среди нас и никуда они не скроются!