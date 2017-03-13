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Неизвестные набросили петлю на шею памятника городовому в Минске

  • 13.03.2017, 12:32
Фото: БелТА

Памятник российскому городовому обнаружили утром в Минске в необычном виде.

В Минске задержали активиста Вячеслава Косинерова. Его обвиняют в том, что он якобы накинул удавку на шею недавно открытому памятнику городовому по улице Городской Вал. Правозащитный центр «Вясна» информирует, что возбуждено уголовное дело.

В интернете появилось видео об этой акции. В нем отмечается, что ее организаторы выступили «против милицейских репрессий».

Косинеров ранее проходил по «делу граффитистов».

скриншот с видео

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