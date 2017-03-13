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Euronews: Белорусы требуют отставки Лукашенко

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  • 13.03.2017, 12:56
Фото: «Радыё Свабода»

Новая волна антиправительственных выступлений прошла в городах Беларуси.

Об этом передает телеканал Euronews.

При чем на этот раз протестная активность переместилась из столицы в провинцию. Одна из наиболее многочисленных акций прошла в Бобруйске, где на улицы вышли сотни возмущенных так называемым “декретом о тунеядцах”. Люди недовольны в целом экономической ситуацией и говорят, что решение Лукашенко штрафовать не работающих граждан стало последней каплей, переполнившей чашу терпения.

Говорят участники акции протеста в Бобруйске:

“Легко говорить: “Идите и ищите работу”. Искать можно, но это долго и упорно. А как жить это время, я не знаю. Надо платить за квартиру, надо есть хлеб. Надо ездить на транспорте, чтобы найти эту работу.

“Я уверена, что если люди будут все выходить, то мы поменяем власть. И все будет хорошо. А если будем мы бояться, то будут боятся в будущем и наши дети. Выходите люди!”

Перед началом акций протеста в воскресенье власти задержали несколько оппозиционных лидеров.


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