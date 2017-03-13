Объединение перевозчиков России заявило о недоверии Путину 3 13.03.2017, 15:25

К акции протеста дальнобойщиков собираются присоединиться таксисты и фермеры.

Пока что активисты не требуют отставки главы государства, а лишь декларируют свое недоверие по отношению к нему, передает bbc.com.

Глава Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин заявил, что одним из лозунгов мартовской стачки дальнобойщиков станет недоверие президенту России Владимиру Путину.

«Есть у нас конституция России, и за последний год мы сами и наши товарищи попадали в ситуацию, когда конституция совершенно не соблюдается. А гаранту конституции, видимо, это неинтересно. Поэтому есть такое требование, как недоверие президенту», - сказал Бажутин на пресс-конференции 13 марта.

При этом он подчеркнул, что пока организация не требует отставки главы государства, а лишь декларирует свое недоверие по отношению к нему.

Объединение перевозчиков России возникло на основе протеста водителей-дальнобойщиков против внедрения платежной системы «Платон» в 2015 году.

По словам Бажутина, у недовольных перевозчиков четыре требования к властям: отмена системы "Платон", введение справедливого весового контроля, изменение трудовых норм и отставка правительства.

27 марта эти дальнобойщики намерены провести бессрочную всероссийскую стачку. По словам Бажутина, водители грузовых автомобилей хотят остановить перевозку грузов, в крупных городах будут устраиваться митинги и выстраиваться колонны вдоль дорог.

Также Бажутин не исключил перекрытия дорог фурами. Он затруднился назвать число участников акции, но отметил, что активисты постараются охватить мероприятиями все российские регионы.

К акции протеста дальнобойщиков собираются присоединиться таксисты и фермеры.

В тоже время к стачке перевозчиков намерены присоединиться некоторые московские таксисты. В частности, они потребуют регулирования работы служб-агрегаторов.