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Житель Рогачева: Пора просыпаться, осознать, что мы - люди

  • 13.03.2017, 22:47
Фото: svaboda.org

Валерий Жарский возмущен экономической ситуацией в стране.

Около пятисот жителей Рогачева собрались 12 марта на главной площади города возле райисполкома, чтобы выразить свое решительное неприятие декрета №3. Но не только декрет возмущает рогачевцев: люди не принимают отношение властей к обычным гражданам, к экономической ситуации в регионе и стране.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

«Пора просыпаться, осознать, что мы - люди. Мы были долго под царями, панами. И я не понимаю, зачем сейчас Лукашенко, за которого я голосовал в 1994 году, так издевается над простым народом. Мы его подняли, и теперь у него вскружилась голова. Мы его уже сделали царем для себя. Сейчас молчать не будем, потому что мы не овцы», - цитирует жителя Рогачева Валерия Жарского «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

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