Леонид Заико: В Беларуси может произойти мартовская революция 1 14.03.2017, 9:17

Лукашенко бездарно провалил руководство страной.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало отчет, в котором подтвердило рейтинги Беларуси. Долгосрочные рейтинги в отношении дефолта в иностранной и национальной валюте остались на уровне «B-» со стабильным прогнозом, как и позиция кредитного потолка страны, а краткосрочные – на уровне «B».

О том, чтобы это значило, «БДГ» спросила экономистов Леонида Злотникова и Леонида Заику.

«Ситуация очень сложная. За газ задолжали уже под 600 млн долларов – сумма, конечно, существенная, но в текущем году ожидается и 600 миллионов от стабилизационного фонда Евразийского банка развития. Так вот, вполне вероятно, что Россия заберет этот кредит за долги по газу. Беларусь может не получить денег, которых очень ждет! В результате такой операции финансовое положение государства рискует ухудшиться. Ведь рейтинг «B-» означает, что страна находится на самой грани. Насколько я понимаю, перспектива неблагоприятная, поэтому не вижу повода для оптимизма, как и особых поступлений денег в Беларусь», – замечает собеседник.

Надежда на поступления, в основном, связана именно с выплатами кредита ЕАБР, о затяжной приостановке которых упоминается в отчете Fitch. О других возможностях говорить не приходится.

«Ведь правительству этот рейтинг нужен в основном для того, чтобы Беларусь через еврооблигации могла что-то занять на мировом валютном рынке. А с таким рейтингом там денег не дают! Если даже мы что-то и займем, то только под высокие проценты, которых возвратить не сможем. Уже два-три года власти пытаются взять новый кредит на валютном рынке, ездили и в Юго-Восточную Азию, и в Европу – но из-за низкого рейтинга повсюду отказывают», – объясняет Леонид Злотников.

С Россией же у официального Минска отношения очень неустойчивые.

«Они, в общем-то, сложные с 90-х и все время ухудшаются. Но сейчас Путин ведет себя непредсказуемо, если не сказать хуже – взять хотя бы отношения с Европой! И относительно Беларуси тоже можно ожидать чего угодно. В этом году Путин – в конце концов, ведь командует именно он – может просто никаких кредитов больше не предоставить, а евразэсовский засчитать как погашение долгов, и все!» – полагает эксперт.

В свою очередь экономист и политолог Леонид Заико обращает внимание на то, что приписывать долги властей всей стране – непростительная глупость.

«Наши журналисты – веселые ребята, им бы работать в администрации Лукашенко, а не в свободной прессе. Обязательно это напишите! Я специально посмотрел счета: домашние хозяйства Беларуси платят за тысячу кубов газа не 132 доллара, а все 142. Даже с учетом новой цены, которую россияне только собираются выставить, мы уже все оплатили! А за киловатт электроэнергии, к примеру, белорусы платят примерно шесть американских центов, в соседних странах – по четыре цента. Так что ни перед Россией, ни перед Зимбабве население никакой задолженности не имеет!» – говорит он.

По мнению политолога, скандал вокруг цены на газ раздут искусственно.

«Для специалиста смешно смотреть, как авиаконструктор Кобяков и юрист Медведев обсуждают проблему, связанную с естественной монополией и ценой монополистического «Газпрома»!» – возмущен Леонид Заико.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на самом деле окончил Московский авиационный институт, а глава правительства России Дмитрий Медведев – юрфак бывшего Ленинградского госуниверситета.

«Это спектакль, который Александр Григорьевич и Владимир Владимирович устроили друг другу. Население не нуждается в этих спектаклях по торговле газом, но Александр Григорьевич стал прикрываться суверенитетом и своим желанием защищать некую Беларусь – которую он, собственно, и завел в серьезный финансовый кризис. Путин решил закончить сагу о доброй и ласковой любви Лукашенко к Кремлю: прижал его и жестко ставит на место, поскольку тот довел экономику до такого состояния», – аргументирует эксперт.

«Произойдет революция!»

Как следствие, могут начаться массовые демонстрации протеста.

«Четверть предприятий убыточны, а директорат, по сути, положил их на гвозди. В случае плохого финансового положения люди выйдут на улицу – произойдет обычная февральская или мартовская революция, как это было в 1917 году! А все разговоры о газовой войне («россияне заставляют белорусов», «наклонить и поставить на колени») ведутся одним-единственным в Беларуси человеком, которого все знают», – добавил Леонид Заико.

Какие бы оценки не делало Fitch или другие рейтинговые агентства, ситуацию в Беларуси они не изменят.

«К сожалению, все зависит лишь от управления страной, которая находится в руках одного человека. Ведь деньги за газ не могут выплачивать предприятия, которыми через своих назначенных директоров управляет Александр Григорьевич. Экономика и производственный сектор, как и все руководство страной, бездарно провалены!» – констатировал эксперт.

«Пусть продадут президентский «Мерседес»

Поэтому долг за московский газ лежит полностью на чиновниках, считает экономист.

«Сегодня мы можем доложить Кремлю: «Товарищ Путин, девять с половиной миллионов белорусов – лично! – платят за коммунальные услуги вовремя и в полном объеме. Мы никому ничего не должны, и никаких субсидий нам не надо. А если должен президент и его плохие директора, так с них и взыскивайте! Ведь все министры имеют квартиры-коттеджи-дачи, каждый из руководителей 118 районов, этих ребят в черных костюмах, катается на подаренном президентом «Мерседесе» – вот пускай их продают и рассчитываются», – предлагает он.