Пенсионер из Гродно: «Прошу прощения, что голосовал за Лукашенко» 13 14.03.2017, 11:38

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Фото: «Радыё Свабода»

Право белорусов на участие в мирных собраниях закреплено Конституцией.

В Гродно за участие в «Марше нетунеядцев» сегодня судят 13 человек

Как сообщает «Радыё Свабода», пенсионер Николай Соляник заявил на процессе:

«Я не одобряю этот антинародный декрет».

Подсудимый процитировал Конституцию, статьи, гарантирующие права граждан на мирные собрания и митинги:

«Что я нарушил с этой Конституции? Я виноват, что выбирал этого человека президентом и прошу прощения у всех, кто здесь присутствует. Мне обидно за страну. Я горжусь, что был на этом митинге, хотя и попал туда случайно».

Николай Соляник заявил отвод судье, но отвод не был удовлетворен.