Протесты в Беларуси. Что делать украинцам 2 Олег Болоколос

14.03.2017, 17:06

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Олег Болоколос

Уже несколько недель в Беларуси продолжаются массовые протесты населения.

Их непосредственной причиной стал беспрецедентный в мировой практике и печально известный декрет Александра Лукашенко о так называемых «тунеядцах». Он вызвал справедливую и гневную волну возмущения рядовых белорусов. Однако вокруг этих событий уже начинает формироваться и определенная специфическая международная ситуация.

Так, кажется, что события в Беларуси недавно привлекли внимание ведущих западных медиа еще и потому, что ослабление или крах тамошнего режима непременно повлияет на долгосрочные интересы России и в этой стране, и в регионе в целом.

Пока реакция официальной стороны на ситуацию в Беларуси достаточно нейтральная. Однако очевидно, что за ее развитием внимательно следят в Кремле. Ведь Москва и Минск связаны многими двусторонними соглашениями, в том числе в рамках «союзного государства» России и Беларуси, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического сообщества и тому подобное.

Несомненно и нам следует не только наблюдать, но и хорошо понимать, что происходит в этой чрезвычайно важной для нас соседней стране.

К сожалению, серьезным просчетом украинских властей остается отсутствие собственного информационного воздействия на население Беларуси, которое уже долгое время находится под мощным пропагандистским гипнозом Москвы.

Поэтому, украинскому гражданскому обществу следует укреплять и расширять контакты именно с оппозиционными белорусскими кругами.

Олег Белоколос, «Майдан иностранных дел», специально для Gazeta.ua