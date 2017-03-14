Павел Северинец: Трудолюбивый белорусский народ оскорбили 11 14.03.2017, 22:57

Павел Северинец

Белорусы выражают не столько социальный протест, сколько протест достоинства.

Белорусский народ уже устал терпеть издевательство более 20 лет. Об этом, говоря о Маршах рассерженных белорусов в городах Беларуси, заявил сайту bchd.info сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец. Видео было снято незадолго до его задержания и ареста после Марша в Орше.

«Трудолюбивый белорусский народ оскорбили», - подчеркнул сопредседатель БХД, отметив, что называние людей тунеядцами - это именно оскорбление.

«И поэтому протесты, которые мы наблюдаем по всей стране, самые массовые за последние годы, - это даже не столько социальный протест, сколько протест достоинства», - добавил он.

По его словам, христиане не только могут, но и должны участвовать в этих акциях протеста и требовать отставки властей. «Сегодняшний наш режим - незаконный, нелегитимный. Выборы фальсифицируются. И отсюда требование к христианам говорить правду и быть со своим народом. Требовать свободных и справедливых выборов, требовать свободы и справедливости для всей страны», - отметил Павел Северинец.

Обратившись к христианским Церквям с просьбой высказаться в поддержку прав простых белорусов, Павел Северинец призвал граждан именно к мирному протесту, а верующих - также к молитве за мирное разрешение кризиса. По его мнению, нужно принимать участие в акциях и 15, и 25 марта, а особенно 25 марта - в День Воли. Сопредседатель БХД призвал протестующих не поддаваться на провокации - «ничего не поджигать, не громить, не бить никакого стекла».

«Нам нужен приличный, но одновременно мощный ответ на то фараоновское глумление, которое мы видим со стороны режима в последние годы. Нам очень нужно единство», - сказал Павел Северинец, заявив, что «если на улицы белорусских городов выйдут десятки, сотни тысяч людей этот незаконный режим рассыплется сам».