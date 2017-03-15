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Сегодня в Минск прилетает председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ

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  • 15.03.2017, 8:51
Кристин Муттонен

15 марта в Минск из Австрии прилетает председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Об этом передает Радио "Свобода".

От имени ПА ОБСЕ она намерена подписать официальное соглашение о проведении в Минске 5-9 июля ежегодной сессии Парламентской ассамблеи.

Решение провести сессию ПА ОБСЕ в Минске было принято еще в прошлом году. Теперь политики должны только согласовать формальности.

Впрочем, решение еще может быть изменено. Если 15 или 25 марта во время акций в Минске будет применен силовой сценарий, то это поставит под удар проведение летней сессии Парламентской ассамблеи в Минске.

Муттонен прилетит в Минск во второй половине дня. Сегодня же делегацию ПА ОБСЕ совместно примут руководители обеих палат «национального собрания» Михаил Мясникович и Владимир Андрейченко.


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