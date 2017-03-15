Спецдокладчик ООН: Международное сообщество должно быть бдительным с Беларусью 11 15.03.2017, 12:49

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Миклош Харашти

Эксперт по правам человека ООН призывает Беларусь уважать свободу мирных собраний.

Обращение специального докладчика по вопросу о правах человека в Беларуси Миклоша Харашти было распространено как реакция на сообщения о массовых задержаниях активистов, протестовавших против декрета Лукашенко «О предупреждении социального иждивенчества».

Декрет Лукашенко предусматривает оплату сбора гражданами, работающих менее 183 дней в год и не являются официальными безработными. После того как в прошлом месяце началась реализация декрета, тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста.

Харашти назвал декрет «произвольной и жестокой мерой», которая, по оценкам, затрагивает более 470000 белорусов.

«Эти люди не только носят ярлык «дармоедов общества», но и должны выплатить значительную сумму в размере, эквивалентном 250 долларам США, что составляет около двух третей средней заработной платы в Беларуси».

После демонстраций, прошедших в течение нескольких недель во многих регионах страны, Лукашенко, как сообщается, приостановил оплату сбора сроком на год. Тем не менее, он также подчеркнул, что не собирается отменять декрет.

«Я внимательно слежу за развитием ситуации, и получил заслуживающие доверия сообщения о задержании как минимум 70 человек, которые мирно протестовали против Декрета, а также 18 журналистов, освещающих эти акции», - сказал Харашти.

«Я особенно внимателен из-за хорошо известной в прошлом чрезмерной реакции властей на общественные протесты. Демонстрации в 2010 году закончились массовым насилием и произвольными арестами, которые в то время заставили международное сообщество создать этот мандат, владельцем которого я являюсь на протяжении последних пяти лет.

Периодическое возвращение властей к насильственной реакции делает ситуацию достаточно неопределенной и может угрожать ее дальнейшему ухудшению. Опасность эскалации уже частично материализовалась, поскольку несколько лидеров оппозиции, Анатолий Лебедько и Виталий Рымашевский, в частности, были приговорены к арестам сроком на 15 суток», - подчеркнул Харашти.

«В то время как международное сообщество не должно терять бдительности, я призываю власти Беларуси прекратить акты насилия и угнетения, а также уважать свободу мирных собраний», - сказал Харашти.