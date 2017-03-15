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Венесуэла объявила гуманитарный кризис

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  • 15.03.2017, 13:15
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Правительство Венесуэлы пытается скрыть истинное катастрофическое положение, в котором оказались венесуэльцы.

Оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы во вторник единогласно приняла резолюцию о гуманитарном кризисе в стране, а также одобрила создание комиссии по расследованию проблем со снабжением продовольствием, сообщает 24news.com.

По словам главы парламента Хулио Борхеса, правительство пытается скрыть истинное катастрофическое положение, в котором оказались венесуэльцы.

«Логичным было бы, чтобы правительство объявило чрезвычайное положение в гуманитарной сфере, но оно пытается спрятать правду и разрушить производство», — приводит портал Nacional слова Борхеса.

Глава Национальной ассамблеи заявил, что парламент требует от властей открыть специальный гуманитарный канал, по которому в страну сможет поступать иностранная помощь, для решения проблемы бедности, голода и нищеты в Венесуэле.


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