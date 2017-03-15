«Марш нетунеядцев» в Минске (Видео, онлайн)6
- 15.03.2017, 17:13
Акция разрешена минскими властями.
Заявители «Марша нетунеядцев» объявили, что акция пройдет по утвержденному властями сценарию: сбор в 17.30 у Академии наук, затем состоится шествие в сторону площади Бангалор.
Перед началось акции в Беларуси был заблокирован Charter97.org. Однако мы будем вести текстовой онлайн с акции на сайте, а также в Фейсбуке.
Видео предоставлено «Радыё Свабода», «Белсатом», nn.by.
18:15
Число участников акции, по предварительным данным, около 5000 человек.
18:10
Колонна в несколько тысяч человек двигается по улице Сурганова в сторону площади Бангалор.
18:09
Люди держат плакаты «Сколько стоит Беларуси президент».
18:08
Участники Марша в Минске несут «гроб», на котором написано «Права человека».
18:02
Анархисты бьют в барабаны. Люди скандируют «Жыве Беларусь!».
18:00
Нужно идти до конца и добиться отмены декрета о «тунеядствах», говорят выступающие на Марше. «Стать рабом не убедит, государство — паразит!», - скандируют люди.
17:59
Лукашенко создал армию дармоедов, говорят выступающие на Марше. «Чиновники — воры, политики — лжецы, за доллары копают могилу для страны!», - скандируют люди.
17:58
Несколько тысяч человек на акции в Минске скандируют «Лукашенко уходи!».
Людзей ужо даволі шмат на Акадэміі навук. Скандуюць "УХОДИ!"#дармаеды pic.twitter.com/9dpChyK62f— Радыё Свабода (@svaboda) 15 March 2017
17:55
В «Марше нетунеядцев» в Минске участвует несколько тысяч человек.
17:53
Говорит молодой участник акции: «Нет будущего в этой стране при этой власти. В регионах работы нет совсем, люди приезжают в Минск, но и здесь ситуация не лучше».
17:50
Лидер партии «Справедливый мир» Сергей Калякин заявил, что давлением и арестами власти не остановят волну акций протеста в Беларуси.
17:46
Участники акции отменить белорусско-российские военные учения «Запад 2017» и не допустить в Беларусь российские войска.
17:43
Выступает активист движения «За свободу» Юрий Меляшкевич. Он зачитывает текст резолюции «Марша нетунеядцев», в которой говорится, что власти завели страну в тупик. Власть в стране является бесконтрольной. Участники акции требуют отменить декрет № 3, освободить всех арестованных участников акций, принять новый экономический курс, отменить незаконные и ущемляющие права людей декреты и указы Лукашенко, провести свободные выборы. В случае, если власти не отреагируют, будет проведены новые акции с требованием отставки Лукашенко.
Юры Міляшкевіч зачытаў рэзалюцыю, народ на маршы за. Заўтра нясуць у адміністрацыю Лукашэнкі— Жывая Свабода (@svabodalive) 15 марта 2017 г.
Тым часам народу і плякатаў усё больш#дармаеды pic.twitter.com/WPGVwnAY3L
17:40
Денис Садовский заявляет, что Лукашенко ответственен за принятие скандального декрета. Люди скандируют «Нет декрету № 3 — Лукашенко уходи!».
17:38
Люди требуют освободить всех арестованных участников прошлых акций протестов и скандируют «Свободу!».
17:36
На Марш в Минске пришли уже более 1000 человек — людей прибывает.
17:34
На месте сбора уже несколько сотен человек. Милиция пытается удалить оттуда людей, которые одели маски на лица. Люди заступаются за них.
17:29
Станция метро «Академия наук» закрыта властями, чтобы люди не могли добраться до место сбора участников Марша. Тем не менее, люди идут пешком.
17:28
Один из лидеров БХД Денис Садовский заявил, что план Марша: вначале митинг, принятие резолюции и шествие.
17:25
Социал-демократка Ирина Вешторд заявила, что люди имеют право протестовать против ухудшения условий жизни в стране. Политик также призвала, чтобы участники акции потребовала освободить всех арестованных накануне по всей Беларуси активистов оппозиции.
17:22
Люди начинают собираться у кинотеатра «Октябрь». Пришли заявители акции, которые выразили надежду акция будет мирной.
Пока что около сотни. Заодно интернет чекну. pic.twitter.com/ylXCsxjIKX— Тони, открой собаку (@FoxyAstronaut) 15 марта 2017 г.