«Марш нетунеядцев» в Минске (Видео, онлайн) 6 15.03.2017, 17:13

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Акция разрешена минскими властями.

Заявители «Марша нетунеядцев» объявили, что акция пройдет по утвержденному властями сценарию: сбор в 17.30 у Академии наук, затем состоится шествие в сторону площади Бангалор.

Перед началось акции в Беларуси был заблокирован Charter97.org. Однако мы будем вести текстовой онлайн с акции на сайте, а также в Фейсбуке.

Видео предоставлено «Радыё Свабода», «Белсатом», nn.by.

18:15

Число участников акции, по предварительным данным, около 5000 человек.

18:10

Колонна в несколько тысяч человек двигается по улице Сурганова в сторону площади Бангалор.

18:09

Люди держат плакаты «Сколько стоит Беларуси президент».

18:08

Участники Марша в Минске несут «гроб», на котором написано «Права человека».

18:02

Анархисты бьют в барабаны. Люди скандируют «Жыве Беларусь!».

18:00

Нужно идти до конца и добиться отмены декрета о «тунеядствах», говорят выступающие на Марше. «Стать рабом не убедит, государство — паразит!», - скандируют люди.

17:59

Лукашенко создал армию дармоедов, говорят выступающие на Марше. «Чиновники — воры, политики — лжецы, за доллары копают могилу для страны!», - скандируют люди.

17:58

Несколько тысяч человек на акции в Минске скандируют «Лукашенко уходи!».

Людзей ужо даволі шмат на Акадэміі навук. Скандуюць "УХОДИ!"#дармаеды pic.twitter.com/9dpChyK62f — Радыё Свабода (@svaboda) 15 March 2017

17:55

В «Марше нетунеядцев» в Минске участвует несколько тысяч человек.

17:53

Говорит молодой участник акции: «Нет будущего в этой стране при этой власти. В регионах работы нет совсем, люди приезжают в Минск, но и здесь ситуация не лучше».

17:50

Лидер партии «Справедливый мир» Сергей Калякин заявил, что давлением и арестами власти не остановят волну акций протеста в Беларуси.

17:46

Участники акции отменить белорусско-российские военные учения «Запад 2017» и не допустить в Беларусь российские войска.

17:43

Выступает активист движения «За свободу» Юрий Меляшкевич. Он зачитывает текст резолюции «Марша нетунеядцев», в которой говорится, что власти завели страну в тупик. Власть в стране является бесконтрольной. Участники акции требуют отменить декрет № 3, освободить всех арестованных участников акций, принять новый экономический курс, отменить незаконные и ущемляющие права людей декреты и указы Лукашенко, провести свободные выборы. В случае, если власти не отреагируют, будет проведены новые акции с требованием отставки Лукашенко.

Юры Міляшкевіч зачытаў рэзалюцыю, народ на маршы за. Заўтра нясуць у адміністрацыю Лукашэнкі

Тым часам народу і плякатаў усё больш#дармаеды pic.twitter.com/WPGVwnAY3L — Жывая Свабода (@svabodalive) 15 марта 2017 г.

17:40

Денис Садовский заявляет, что Лукашенко ответственен за принятие скандального декрета. Люди скандируют «Нет декрету № 3 — Лукашенко уходи!».

17:38

Люди требуют освободить всех арестованных участников прошлых акций протестов и скандируют «Свободу!».

17:36

На Марш в Минске пришли уже более 1000 человек — людей прибывает.

Фото: «Радыё Свабода»

17:34

На месте сбора уже несколько сотен человек. Милиция пытается удалить оттуда людей, которые одели маски на лица. Люди заступаются за них.

17:29

Станция метро «Академия наук» закрыта властями, чтобы люди не могли добраться до место сбора участников Марша. Тем не менее, люди идут пешком.

Фото: @viasna96

17:28

Один из лидеров БХД Денис Садовский заявил, что план Марша: вначале митинг, принятие резолюции и шествие.

17:25

Социал-демократка Ирина Вешторд заявила, что люди имеют право протестовать против ухудшения условий жизни в стране. Политик также призвала, чтобы участники акции потребовала освободить всех арестованных накануне по всей Беларуси активистов оппозиции.

17:22

Люди начинают собираться у кинотеатра «Октябрь». Пришли заявители акции, которые выразили надежду акция будет мирной.