Гродненчане вышли на марш протеста (видео, онлайн) 14 15.03.2017, 18:17

14,152

Фото: Егор Мартинович

В Гродно прошел Марш протеста против налога на «тунеядство».

Люди собрались на Марш протеста в Гродно.

Перед началом акции в Беларуси был заблокирован Charter97.org. Однако мы вели текстовой онлайн с акции на сайте, а также в Фейсбуке.

Видео предоставлено «Радыё Свабода».

19.30

Местные активисты приняли решение закончить «Марш нетунеядцев» и поблагодарили за участие тех, кто не побоялся выйти сегодня на улицу в Гродно. В следующий раз гродненцы планируют выйти на улицы 26-го марта.

19.19

На импровизированную сцену вышел молодой отец. Он сказал, что в 2015 году его жена родила, а ее сделали «тунеядкой». Гродненец обращается к властям с вопросом: как так получилось?

19:17

Чиновница из Гродно очень позорится. На все вопросы отвечает "у нас культурный город и чистые улицы" pic.twitter.com/jBZysd0mqM — РБ головного мозга (@belamova) 15 марта 2017 г.

19:12

Пожилой выступающий с мегафоном: «В следующий раз мы выйдем с топорами». Протестующие встретили шутку овациями.

19:09

Гродненчанка - чиновнице: «Мне стыдно за Лукашенко! Посмотрите, бабушки вышли на улицы, плачут! Довели страну! Да что это такое?! Вы заступились вчера за людей, которых судили?! За кого? За какого вы заступились, скажите? Лукашенко по телевизору называет нас отморозками. Вы считаете бабушек этих отморозками? Мы - отморозки?! У меня европейский диплом, я скоро уеду отсюда. Кто здесь останется?

19:03

Гродненчане троллят чиновников. Госслужащие настаивают, чтобы тысяча человек прошли в зал, который вмещает 250 человек. В ответ жители Гродно дружно прокричали «Нет Декрету №3! Лукашенко уходи!»

18:57

Люди чиновнице в Гродно говорят "У нас нет работы, маленькие зарплаты"



Она им: "У нас такой красивый город" — РБ головного мозга (@belamova) 15 марта 2017 г.

18.50

Чиновники вышли к протестующим «строить цивилизованный разговор». В ответ люди освистали их.

18:47

18.44

Около тысячи человек пришли к Гродненскому горисполкому. Проезжающие машины сигналили участникам акции протеста.

18.42

Над участниками акции летает дрон. Проестующие смотрят на него и скандируют «Нет декрету №3! Лукашенко, уходи!». Некоторые передают привет «большому брату, который следит за тобой» из романа Оруэлла «1984».

18:40

18:39

Люди собираются идти маршем к местному исполкому.

18:37

«Граждане, я бывшая воспитанница детского дома. Родители погибли на войне, я осталась без отца и матери. Я добросовестно заработала свою пенсию. Я проработала на производстве 48 лет. Мы все голосовали за Лукашенко, когда он решил баллотироваться на президента. Я с шести утра до 12 часов ночи контролировала, чтобы он именно прошел. Но когда прошел первый срок его, я поняла, что он просто обманул народ!» - сказала пожилая жительница Гродно.

18:30

В Гродно собралось около тысячи человек. Об этом сообщил активист Виталий Гуляк.

18:24

Активисты повязывают участникам ленточки с национальным орнаментом.

18:19

Правозащитный центр «Вясна» сообщил, что на акции протеста в Гродно собрались уже около 500 человек. Люди выражают недовольство экономическим положением в стране.

У Гародні каля 500 чалавек на мітынгу #Дармаеды pic.twitter.com/YD5yrQ9g6U — Viasna (@viasna96) 15 March 2017

18:15

В Гродно собралось около 300 человек. Люди продолжают подходить.