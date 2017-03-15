Минск - Гродно - Могилев: общее настроение - «уходи!» 15.03.2017, 23:01

Фото: svaboda.org

Рассерженные белорусы креативно выразили свой протест.

Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Минск

Анархисты на акции проявили себя специальными речевками.

«Чиновники воры,

Правители лжецы,

За доллары копают могилу для страны».

«Хватит терпеть, хватит бояться,

Пришло наше время сопротивляться».

В Минске и другие участники креативно подошли к выражению своего протеста. Вот содержание некоторых плакатов:

«Беспределу нет предела».

«Стать рабом не убедит, государство паразит».

«Не берись за яйца, берись за экономику».

«Топчуць нашыя правы капытамі ў гліне» (перифраз слов из песни «Грай» Сергея Михалка).

«Пёрл нумар 3 — бумэранг супраць людзей».

Могилев

На улице Ленинской в центре Могилева собралось около пятисот человек. Как минимум трех милиция задержала. Тех, у кого были «антитунеядские» плакаты.

К митингующим выходил «депутат» Марзалюк, которого протестующие освистали и прогнали.

Гродно

В акции в Гродно новым стало то, что к протестующим вышло городское руководство. Среди прочих - заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша, которая отметилась высказыванием насчет памятника Ленину: «Воспитание не позволяет кричать рядом с национальным символом».

Сначала чиновница строгим учительским тоном, будто обращаясь к ученикам, приглашала людей в актовый зал в исполкоме, где людей ожидал сам городской глава Мечислав Гой. Люди отказались идти, присутствующих на площади было явно больше, чем указанные двести пятьдесят мест в зале.

Фото: svaboda.org

По прикидкам корреспондента «Радио Свобода» Александры Дынько, в разгар акции собралось до тысячи человек. Как ранее в некоторых других городах Беларуси, в Гродно 15 марта не было явных лидеров. Шествие от парка Жилибера и митинг у памятника Ленину выглядели стихийными.

В результате госпожа Кулеша была вынуждена заменить своего непосредственного начальника и отвечать на вопросы людей. Точнее, словесно отбиваться, так как люди старались эмоционально выразить свою обиду на то экономическое состояние, в котором оказались.

Вот некоторые высказывания протестующих:

- Нельзя снимать деньги с людей за то, что они живут и не приносят вам выгоды.

- Какой смысл молодым горбатиться на заводе за 300 рублей, чтобы потом на пенсии получать те же самые 300?

- Пока на пенсию не пойдем, все будем тунеядцами.

Высказывания пожилых людей:

- Если «усатого» сбросим, мне не будет стыдно, что я сюда пришел.

- Я пятнадцать лет не жил в Беларуси, вернулся - люди изменились: «Тише-тише, нетелефонный разговор».

Одна постоянная женщина сказала:

- Я бывшая воспитанница детского дома. Я добросовестно заработала свою пенсию за 48 лет на предприятии. Когда Лукашенко в 1994-м выбирали, мы все добросовестно за него голосовали. Я сидела контролировала, чтобы именно он прошел. Когда прошел его первый срок, я поняла, что он нас обманул. Александр Григорьевич, вы ведете политику уничтожения нашего белорусского народа!

Зоя Кулеша напомнила, что акция не санкционирована. Что нет людей, которые бы взяли за нее ответственность и оплатили работу милиции по охране порядка.

- Почему мы должны платить милиции за акцию, если они и так на наши налоги живут?!

А сорвал овации пожилого возраста господин фразой: «В следующий раз мы выйдем с топорами!»

Большинство участников акций в той или иной форме обращались к Александру Лукашенко с общим посылом - «Уходи!».