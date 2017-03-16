Михаил Пастухов: Белорусам нужен новый Конституционный суд 2 16.03.2017, 10:56

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Михаил Пастухов

В новой Беларуси судебная система перестанет быть декоротивной.

Ранее активисты направили обращение в Конституционный суд, в котором заявляли о несоответствии декрета №3 Конституции страны и просили суд возбудить производство по этому делу.

Однако в ответе Суда на это обращение утверждалось, что введение сбора на финансирование госрасходов соответствует Конституции.

«Для меня ответ Конституционного Cуда на это обращение был предсказуемым по ряду причин, - рассказал сайту ucpb.org Михаил Пастухов. - Во-первых, нынешний Конституционный суд - это полностью зависимое от главы государства юридическое учреждение. Оно находится на содержании Управления делами, а судьи – назначенцы, которые приносят присягу на верность главе государства. Отменить декрет «главного» или что-то сказать о нем плохое – это за рамками реального.

Во-вторых, законодательство о Конституционном суде построено таким образом, что граждане не могут повлиять на Конституционный суд в целях выполнения им своего назначения – обеспечить конституционность всех нормативных актов.

Так называемый «косвенный доступ к конституционному правосудию» - это издевательство над здравым смыслом. Сколько не обращайся к уполномоченным субъектам, они не решатся выступить против своих же органов и поставить под сомнение их правовые акты.

В-третьих, в аппарате Конституционного суда созданы страховочные механизмы, которые не позволяют гражданам достичь цели – права на суд. Под разными предлогами, в том числе формально аргументированными, их обращения отклоняются.

Пора уже понять, что в нынешней системе власти Конституционный суд является декоративным органом. Он был сформирован на незаконной основе после ноябрьского референдума 1996 года и остается таким до настоящего времени. В силу зависимости от главы государства он ничтожен по своим полномочиям, по своему влиянию на другие органы власти.

Я убежден, что такой Конституционный Суд подлежит упразднению за своей ненадобностью. Новой Беларуси нужен новый Конституционный суд».

Напомним, Михаил Пастухов являлся судьей Конституционного cуда первого состава (апрель 1994 – январь 1997 гг.).