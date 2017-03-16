Минтруда предлагает ввести дополнительный налог для работающих белорусов 106 16.03.2017, 15:15

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«Страховку» от безработицы должны будут оплачивать в обязательном порядке и работники, и наниматели.

Минтруда и соцзащиты хочет ввести страховку от безработицы — обязательный ежемесячный взнос, который будут платить наниматели и работники.

В начале февраля предложения были переданы в правительство, рассказал sb.by Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты.

Планируется, что уплата страхового взноса от безработицы будет обязательной. Но получать помощь можно будет только в том случае, если человек зарегистрируется в службе занятости.

«Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников», — сказал Токуна.