«Когда скинем этого усатого, я буду горд своим участием» 6 16.03.2017, 15:20

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Житель Гродно рассказал, почему важно выходить на акции протеста.

«Я вот сегодня пришел. С одной стороны я ничего не решаю, но когда скинем этого усатого, я буду горд своим участием. Надоел уже, просто край. При СССР такого страха у людей не было, как сейчас один человек так зашугал всю страну. Бояться даже о нем говорить. Хватит уже бояться! Пора выходить на улицы», - заявил участник акции протеста против налога на «тунеядство» в Гродно.

Cайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с «Марша нетунеядцев» в Гродно.

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.