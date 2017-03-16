Жительница Гродно: Я получаю нищенскую пенсию, а Лукашенко по всему свету гастролирует 5 16.03.2017, 15:39

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Люди не простят пренебрежения своими проблемами.

«Что я имею проработав на производстве 48 лет? Когда Лукашенко подал свою кандидатуру в 1994 году, он казался грамотным, толковым. Я за него голосовала. После первого срока я поняла, что он обманул народ. В верховном совете красивые речи говорил. После того, как его «избрали» на второй срок, я написала ему письмо, что мне стыдно, что я человек, который проработал 48 лет на производстве, получаю такую нищенскую пенсию, а он гастролирует по всему свету. Народ настолько обижают вот эти поездки. «Маленький мальчик встретился с президентом Китая». Почему вы ведете такую политику? Почему вы травите белорусов этим пальмовым маслом? Качественную продукцию нашу отправляют за границу! А нас травят! Я детдомовка, привыкла жить на скудную зарплату. Но наши суды, наши правоохранительные органы подчинены Лукашенко, а он ведет политику уничтожения белорусского народа. Люди этого не простят!» - сказала пенсионерка на Марше протеста в Гродно.

Cайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с «Марша нетунеядцев» в Гродно.