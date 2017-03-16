Кочанова: Декрет «о тунеядстве» - идеологический 20 16.03.2017, 16:52

Наталья Кочанов

Фото: tut.by

Чиновница утверждает, что декрет № 3 «помогает реализовать принципы социальной справедливости».

Это отметила глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова, представляя сегодня коллективу ОАО «Нафтан» нового генерального директора Александра Демидова.

«Глава государства не единожды подчеркивал, что все решения, которые принимаются, направлены прежде всего на поддержку людей. И здесь важна социальная справедливость. Декрет № 3 как раз и направлен на то, чтобы реализовать принципы социальной справедливости. Это не экономический, не финансовый документ. Декрет — документ идеологический», — отметила Наталья Кочанова, передает БелТА.

Кочанова еще раз заострила внимание на том, что средства от уплаты сбора будут оставаться в местных бюджетах и направляться на детей. «Руководитель города или района должен определить, куда конкретно они будут расходоваться. В одном городе это может быть детское дошкольное учреждение, в другом — детское отделение больницы или поликлиники. И каждый руководитель города или района будет отчитываться на сессии Совета депутатов о том, куда направлены эти средства и как использованы, до последней копейки», — резюмировала чиновница.