Власть в панике 3 16.03.2017, 17:05

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

(обновляется) По данным правозащитников, вчера по всей Беларуси было задержано более 50-ти человек.

Некоторых отпустили через несколько часов, но на большую часть составили протоколы правонарушений. При задержании сотрудники милиции без опознавательных знаков активно применяли грубую физическую силу и даже слезоточивый газ, сообщает сайт spring96.org.

В суд Первомайского района Минска доставили 11 человек.

Приговоры им выносили судьи Юрий Горбатовский и Светлана Черепович. Всех задержанных судили по ст. 17.1 и 23.4 КоАП.

Сергею Мацкойтю судья Горбатовский назначил наказание в виде 15 суток ареста по двум статьям КоАП 17.1 и 23:34. «Cвидетелями» выступили ОМОНовцы Батун Павел и Антонович Игорь, которых даже не удаляли из зала во время рассмотрения дела.

Елизавету Прокопчик приговорили к аресту на 13 суток (судья - Горбатовский).

Светлану Сероокую осудили на 14 суток ареста. Свидетелями были ОМОНовцы Батун Павел и Остапович Андрей.

Евгения Девятковского судья Черепович Светлана осудила на 15 суток ареста. Свидетелями выступали сотрудники ОМОНа - Редько Константин и Москалев Сергей.

Арсения Коноплева приговорили к 13 суткам ареста. Свидетелями выступили те же два ОМОНовца.

Марину Дубину судья Юрий Горбатовский признал виновной по ст. 17.1. и 23.4 КОАП и приговорил к 14 суткам ареста.

Оксану Малюкову арестовали на 13 суток.. Свидетелями снова были сотрудники ОМОНа Константин Радько и Сергей Москалев.

Олега Ворсу осудили на 12 суток ареста.

Василия Овчаренко судья Алла Ященко приговорила к 14 суткам ареста.

Максим Курцов получил 12 суток ареста.

В Центральном суде Минска задержанных судят судьи Виктория Шабуня, Александр Длужневский, Михаил Хома, Наталья Войцехович, Татьяна Рак.

Судьи отправляют задержанных на сутки. Одной из первых судья Юлия Густырь вынесла решение наказать Елену Немик арестом в 13 суток.

Артем Маркин осужден на 12 суток ареста, Артем Соловей — на 14 суток, Павел Марков — на 15 суток.

В суде выяснилось, что Марков — российский гражданин, приехавший в Минск. По его словам, он не участвовал в акции, а попался омоновцам под горячую руку, когда те вытаскивали людей из троллейбуса. В знак протеста против приговора Марков объявил голодовку.

Елена Дубовик осуждена на 12 суток ареста (судья — Валерий Есьман), она объявила голодовку. Пресс-служба Центрального суда назвала другие приговоры: Белоногов — 14 суток, Лидия Вериго — 12, Кузнецов — 12, Наумович — 13, Авдеенко — 12 суток ареста.

Сильно избитого Андрея Новаковского осудили на 12 суток ареста.

Судья Михаил Хома приговорил Дмитрия Митрашевского к 15 суткам ареста.

Владислава Лобова (брата бывшего политзаключенного Эдуарда Лобова) осудили на 15 суток ареста. Судья Юлия Густырь.

Последним в Центральном районе вынесли приговор блогеру Петру Маркелову. Судья Наталья Войцехович приговорила его к 12 суткам ареста.

В суд Советского района Минска привезли 14 человек.

Судья Драчева Наталья наказала 12 суткам ареста Александра Скуридина.

Илье Мироненко угрожали уголовным делом по ст. 339 УК якобы за избиение милиционера. Суд приговорил парня к 14 суткам ареста, он объявил голодовку.

Пармона В. осудили на трое суток ареста по двум статьям - 23.34 и 23.4 КоАП. Дело рассматривала Федорова М.

Появились сведения о новых приговорах в Минске: Пищелин Юрий — 12 суток, Владимир Ларионов (судья – Валерий Есьман) — 12, Анастасия Ранько (судья – Татьяна Рак) — 12 суток.

В Могилеве Константина Чернова, у которого на момент задержания были сломаны обе руки, приговорили к штрафу 20 базовых величин (460 рублей), передает «Радыё Свабода».

Также в Могилеве сегодня осудили на административный арест активиста из Белыничей Олега Метелицу из Белыничей (12 суток). Царука Александра приговорили к штрафу 25 базовых (575 рублей). Безработного из Могилева Игоря Чирока приговорили к 15 суткам ареста. 62-летнему пенсионеру, ликвидатору аварии на ЧАЭС Александру Ноженко судья Виктория Полякова вынесла предупреждение.

В Гродно активиста ОГП Александра Арсентьева осудили на 13 суток ареста.

Александра Лавреньева из Гродно приговорили к 15 суткам ареста.

В Могилеве судья Ленинского района Люблина приговорила социал-демократа Дмитрия Люнтова к 15 суткам ареста.

Из Центрального суда Минска «скорая» забрала Антона Данилова, одного из задержанных после вчерашней акции против декрета № 3. Еще до суда ему стало плохо - сильно заболела голова.