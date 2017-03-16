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Активист независимого профсоюза из Бреста выиграл суд

  • 16.03.2017, 17:14
Фото: «Радыё Рацыя»

Александр Сахарук отстоял в областном суде свои права.

Активист Брестского областного профсоюза радиоэлектронной промышленности Александр Сахарук выиграл суд кассационной инстанции, передает «Радыё Рацыя».

Письменное предупреждение, полученное в суде Ленинского района, снято. Судья суда Ленинского района Руслана Сенько посчитала пикетом сбор подписей против декрета №3. «В областном суде мне удалось доказать, что это был именно сбор, а не пикет», - говорит Александр Сахарук:

- Я не виноват и сообщил об этом судье. Суд учел нестыковки в деле, сослался на закон, на то, что я действительно не виноват, поддержал мои требования и избавил меня от этой статьи.

По словам руководителя областного профсоюза радиоэлектронной промышленности Зинаиды Михнюк, Александр Сахарук был единственным наказанным из большого количества членов профсоюза, которые собирали подписи против декрета №3 по всей стране. Справедливое разбирательство в судах в делах демократической общественности - редкое дело. Но сегодня именно тот случай.


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