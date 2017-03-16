БГК имени Мешкова вышел в «финал четырех» SEHA-лиги 16.03.2017, 23:06

Брестские гандболисты обыграли чемпиона Хорватии «Загреб» и пятый раз подряд вышли в финал турнира.

БГК имени Мешкова обыграл «Загреб» в заключительном туре регулярного сезона SEHA-лиги — 31:25, сообщает «Прессбол».

Загреб — БГК имени Мешкова (Брест) — 25:31 (14:17)

Загреб: Стеванович, Скок; Мраковчич, Вуйич (2), Контрец, Вори (1), Цингесар (3), Шебетич, Маркович (3), Хорват (4), Шушня (1), Й. Вальчич (2), Т. Вальчич, Мандалинич (3), Миклавчич (6), Маркоски.

БГК: Пешич (1), Миятович; Рутенко (4), Ященко, Бабичев (2), Кулак (4), Криштопанс (3), Юринок, Стойкович (4), Атьман (3), Шумак , Вукич (2), Проданович, Разгор (2), Остроушко (2), Шилович (3).

Для выхода в «финал четырех» белорусскому клубу в этой встрече необходимо было набрать как минимум один балл. Стартовый матч «финала четырех» БГК проведет против второй команды регулярки «Веспрема». Вторую пару полуфиналистов составят «Вардар» и «Загреб».

Таблица: Вардар — 47 очков (18 матчей), Веспрем — 44 (18), БГК имени Мешкова — 35 (18), Загреб — 34 (18), Целе — 33 (18), Горенье — 18 (18), Нексе — 18 (18), Металург — 17 (18), Татран — 13 (18), Извиджач — 4 (18).