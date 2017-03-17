закрыть
17 марта 2017, пятница, 13:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В витринах минского ЦУМа разместили физические формулы с ошибкой

9
  • 17.03.2017, 9:35
  • 2,503

Авторы перепутали кинетическую энергию с потенциальной.

Столичный универмаг обновил витрины в начале марта. Главная идея: соединить моду и науку. Поэтому на стенах витрин, рядом с модно одетыми манекенами, написали физические формулы и установили специальные вращающиеся элементы, пишет kp.by.

Без небольшого казуса не обошлось: внимательные минчане заметили, что в одной из формул - ошибка! На стене витрины написана формула якобы кинетической энергии Е кин= mgh. На самом деле, она позволяет рассчитать потенциальную энергию. Правильная формула кинетической энергии - Е=mV2/2.


Мнение

Герой народа – народ
Герой народа – народ Ирина Халип
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси Олег Волчек
Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой