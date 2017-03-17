В витринах минского ЦУМа разместили физические формулы с ошибкой 9 17.03.2017, 9:35

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Авторы перепутали кинетическую энергию с потенциальной.

Столичный универмаг обновил витрины в начале марта. Главная идея: соединить моду и науку. Поэтому на стенах витрин, рядом с модно одетыми манекенами, написали физические формулы и установили специальные вращающиеся элементы, пишет kp.by.

Без небольшого казуса не обошлось: внимательные минчане заметили, что в одной из формул - ошибка! На стене витрины написана формула якобы кинетической энергии Е кин= mgh. На самом деле, она позволяет рассчитать потенциальную энергию. Правильная формула кинетической энергии - Е=mV2/2.