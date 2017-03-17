План Статкевича на 25 и 26 марта 70 17.03.2017, 11:10

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Николай Статкевич

Мы предлагаем диалог и мирный сценарий перемен.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич озвучил в эфире «Белсата» план действий на День Воли:

- Мы собираемся в 14:00 возле «Академии Наук». Заявка подана, есть заявители на шествие до центра Минска. Я советую власти уважать волю народа, его конституционное право на протест и дать это разрешение. Но если власть испугается, а она очень боится выдавать это разрешение, мы все равно выйдем и пройдем по нашему проспекту, а он позволяет это сделать – он широкий. Я думаю, что те десятки тысяч людей, которые придут, смогут там поместиться.

Думаю, что ГАИ заранее должно позаботиться, чтобы остановить движение - они же должны думать о безопасности людей, на тротуарах мы не поместимся. Пройдем по проспекту в День Воли! Это день нашей воли к нормальной жизни и День Независимости.

Поэтому мы пойдем на площадь Независимости. Начнем мы с митинга у «Академии Наук» (у «Академия Наук», а не у кинотеатра «Октябрь»), где примем резолюцию, а потом пойдем на площадь Независимости. По дороге возложим цветы у здания, где эта независимость была объявлена. И уже на площади Независимости мы примем решение, как дальше мы будем действовать, чтобы мирно и спокойно добиться перемен в стране.

Я думаю, сейчас весь народ хочет именно мирных перемен. Но это требует работы. Придется выходить не один раз, возможно выходить часто, оказывать давление на них, добиваться уступок, заставлять их разговаривать с народом. Если власть поведет себя неправильно, то я боюсь, что часть народа захочет других перемен. Я предостерегаю от этого власть. Вы должны дать нам право высказаться и вы должны слушать нас!

- Такие призывы к уважению народа со стороны власти звучат все эти годы. Однако никаких иллюзий мы не имеем, никакого уважения от властей нет. В такой ситуации, не боитесь ли вы или не предусматриваете ли вы попытки властей действовать по накатанному сценарию возможных репрессий? Предусматривается ли какое-то противодействие со стороны организаторов?

- Знаете что? БТ пугает, вы пугаете...(смеется)

Если нас будет много – нас никто не тронет! Даже если нам закроют дорогу – мы спокойно и мирно найдем, как идти. Минск – большой город, весна, погуляем по нему. Покажем, что нас много. Если выйдет 100-200 тысяч – нас будут уважать! Все зависит от этого. Поэтому я еще раз обращаюсь:

Белорусы! Пора уже решать этот вопрос! 25 марта, 14:00, Минск, «Академия Наук». 26 марта, на следующий день, 12:00 на площадях ваших городов. Заставим их помнить, что это они должны нам служить, а не мы им.

- Еще хотелось бы по организационным моментам уточнить. Согласован ли этот сценарий, который вы озвучили в начале нашей беседы, с другими организаторами?

- Заявители акции, с которыми я разговаривал, все согласны, что я беру на себя ответственность за проведении акции. Завтра поговорю с остальными. Все понимают, что у меня больше возможностей в силу своего опыта и в силу своего, извините, авторитета, провести эту акцию должным образом.

- Также хотели попросить вас в прямом эфире обратиться к различным группам населения Беларуси. Лично к белорусам, лично к силовикам и лично к нынешней власти.

- Я предлагаю власти выбрать также мирный сценарий. Если она его не выберет – перемены все равно произойдут. Но они заплатят очень высокую цену за то, что успеют натворить. И те люди, которые избивали детей, рано или поздно будут привлечены к ответственности. Мы пока что предлагаем диалог! И не пробуйте крутить. Все другие варианты будут плохими для вас. Они также будут плохими для Беларуси, поэтому мы пока и предлагаем диалог.

- Это было обращение к власти. Может быть теперь как офицер обратитесь к силовикам?

- Я хотел бы обратиться к солдатам и офицерам, которые будут выполнять приказы. Вас инструктируют. Вот доинструктировались до нападения на детей: идеалистов, романтиков, которые верят, что бесклассовое общество возможно, что можно жить без государства под самоуправлением. Дай бог, чтобы это когда-нибудь произошло. На инструктажах вам рассказали, что эти дети – самые злостные террористы, мочите их!

Думайте! Я не говорю о совести или чести. Те, кто это сделал, их не имеют. К этим взывать безнадежно. Но я говорю о том, что рядом с вами ваш товарищ будет все это записывать. Когда сменится власть, вся эта информация, кто что делал, кто на кого обиделся, кто на чье место или квартиру метит, все это выплывет. Мы это проходили после ГКЧП в 1991 году: как только напечатали телефоны – пошла волна доносов. И вы можете оказаться крайним и отношение к вам будет совсем другим.

- И сейчас обращение к белорусам, возможным участникам акции.

- Я вижу, как сейчас просыпается достоинство нашего народа. Как белорусы, в конце концов, начинают считать себя людьми. Давайте доведем эту работу по возвращению к нормальной стране до конца. Нам не удастся по одному отсидеться, пережить это. Это касается всех. Если мы не сменим этих людей, которые разворовали все, что могли, которые плюют нам со своих телевизоров в лицо, если мы не сменим их сейчас, то потом будем иметь дело с их «прынцами», а потом с «прынцами» их «прынцев».

Никто не сделает это за нас. Надо набраться мужества, терпения и сделать то, что надо сделать. Мы это сделаем! Беларусь будет свободной! Власть народу! Жыве Беларусь!

- Жыве вечна! Спасибо большое за беседу!