Андрей Санников: Беларусь ждут перемены 4 17.03.2017, 15:14

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Андрей Санников

Сегодня против Лукашенко выступает весь народ.

Об этом в интервью польской «Gazecie Wyborczej» (перевод - Charter97.org) заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

- Впервые за долгие годы белорусы начали выходить на улицы. Причиной cтал налог на «тунеядство», такая попытка синтеза социализма и капитализма. Что-то меняется в Беларуси? Поляки давно не слышали таких новостей из вашей страны.

- Не только в Польше не совсем ориентируются в ситуации в Беларуси. Хотя именно поляки, как никто, должны понимать, что события, происходящие у ближайшего соседа, оказывают непосредственное влияние на них. Как хорошее, так и плохое. Сегодня Беларусь важна не только потому, что вспыхнули протесты. Беларусь может стать плацдармом для российских войск. В 2009 году, перед аннексией Крыма и Донбасской операцией, на нашей территории также проходили масштабные учения Запад-2009. На этих учениях Россия отрабатывала ядерный удар по Варшаве и танковый прорыв на Калининград через Сувалки. Теперь, когда после событий в Крыму и на Донбассе мы знаем, на что способна армия РФ, пройдут следующие учения. Этой осенью, на территории Беларуси будут проходить учения Запад-2017. В них могут принять участие около 100 тысяч солдат. Некоторые эксперты НАТО уже заявили, что это будут наступательные маневры. А это означает нарастание напряженности в регионе.

В самой Беларуси ситуация кардинально изменилась. Ситуация в стране революционная. Меня учили, что это такое в теории марксизма-ленинизма. Дедушка Ленин говорил, что это ситуация, когда «низы не хотят, а верхи не могут». Беларусь третий год подряд переживает спад производства. По официальным данным ВВП снижается на 3,9% каждый год, по неофициальным данным эта цифра выше. Это единственное государство из стран бывшего Советского Союза, где третий год зафиксировано снижение ВВП. Есть скрытая безработица. По официальным данным — 6%, неофициально — гораздо больше. В регионах люди открыто заявляют, что им негде работать. Заработная плата и уровень жизни падает.

Указ Лукашенко был лишь предлогом. Когда 17 февраля вспыхнули первые протесты, сразу же появились лозунги: «Баста!», «Уходи!», «Отставка!». Начались и спонтанные протесты. Лукашенко немедленно приостановил указ, но протесты продолжаются. В Гродно пенсионер говорил независимым журналистам, как он сожалеет, что голосовал за Лукашенко.

В 2010 году также были демонстрации, но тогда была избирательная кампания. Я сам неоднократно к ним призывал. Сейчас же люди сами выходят на улицы. На данный момент в стране задержано более 100 человек (интервью записывалось до 15 марта - прим.ред.) Их приговаривают к штрафам и арестам до 15 суток.

Следующая акция состоится на День Воли 25 марта в Минске, а на следующий день в других городах Беларуси. На мой взгляд, в Минске выйдут на улицы не менее 20 тысяч человек. Главный организатор - Белорусский Национальный конгресс и его лидер Николай Статкевич. Думаю, что 23-летняя мыльная опера Лукашенко заканчивается.

- Чем именно люди возмущены?

- Состоянием экономики. Шесть лет назад протесты были, но их задушили. Когда-то были разговоры о белорусском «экономическом чуде». В настоящее время в бюджете нет денег, их пытаются выбивать из людей всеми способами, в том числе и этим налогом на «тунеядство». Лукашенко контролирует всю экономику, экспорт вооружений, по которому Беларусь вошла в 20-ку ведущих экспортеров в мире. Но никакие реформы не проводились, и режим обанкротился.

Бывший лучший друг, Кремль, после войны в Украине, западных санкций и падения цен на нефть и газ, не в состоянии поддерживать Лукашенко в прежних объемах. Путин - председатель кооператива постсоветских диктаторов. Для него очень важна Беларусь. Путин стремится получить контроль над экономикой - право собственности в ключевых секторах. Все это в обмен на поддержку режима Лукашенко. Лукашенко в 2013 году втихаря отдал ему «Белтрансгаз», но по другим предприятиям пока торгуется и не платит за газ и нефть по российской цене.

Теперь Кремль хочет прибрать к рукам калийные месторождения, иметь долю в оборонно-промышленном комплексе - крупное минское предприятие по производству тягачей для перевозки ракет - и химические заводы. Россия хочет полностью взять под контроль экономику Беларуси. Лукашенко знает об этом, но знает также , что если все отдать - надобность в нем отпадет.

- Допускаете ли вы, что за протестами может стоять Россия?

- Нет, это народные волнения. Не исключено, что Россия захочет их использовать. На данный момент Кремль выжидает, что из этих протестов получится. Но Путин не относится к Беларуси как к независимому государству. Это в Польше он может действовать через своих агентов влияния, через польские СМИ, как российские спецслужбы действуют в независимых странах, потому что Польша является независимой страной, и он это знает. Беларусь же для него - часть России. Работать в Беларуси через агентов - ниже его достоинства, он здесь действует другими методами.

- Эти протесты могут привести к переменам?

- Могут. Гражданская кампания, в которой я участвую, называется «Европейская Беларусь». Беларусь не может существовать без Европы. А Европа теперь, к сожалению, дружит с Лукашенко, отменила санкции в отношении его режима. Не потому что Европа его любит - просто не понимает ситуации. Мы предупреждали наших европейских коллег, что поднимется волна протестов. Нас не хотели слушать. Я знаю, что у Запада есть свои проблемы, но Беларусь в настоящее время является проблемой европейской безопасности. Из-за угрозы со стороны России. Это реальная и большая угроза.

- Что же теперь будет?

- Мы, оппозиция, предлагаем диалог и выборы. Так, как это было в Польше. Круглый стол. Это станет лучшим выходом из сложившейся ситуации, для Лукашенко в том числе. Для этого нужно внутреннее давление и поддержка Европы. Самих протестов недостаточно, но если Европа выставит жесткие условия переговоров и выборов, прежде чем говорить о помощи и кредитах, если так поставить вопрос — Лукашенко поддастся. У него нет денег. И России будет трудно вмешаться. Но если будут лишь протесты и растущие репрессии — увеличится количество арестованных, ничего более. Экономику это не спасет, да и Россия может вмешаться, используя, к примеру, Донбасский сценарий. Такой сценарий выгоден только России.

- В каком состоянии находится демократическая оппозиция?

- Нам тяжело. Лукашенко давно пытается нас уничтожить. Часть оппозиции контролируется спецслужбами. Но сейчас поддержка оппозиции растет. Наиболее важной фигурой является Николай Статкевич, лидер Белорусского Национального Конгресса. Это мужественный человек, он провел в заключении в общей сложности восемь лет. Не сломился. Но есть и новые лидеры. Молодежь остановила стройку в Куропатах. Рождаются новые инициативы, независимые друг от друга в различных областях. Высока активность блогеров. Активны также и «ветераны» оппозиции, такие как бывший президент Станислав Шушкевич, которому более 80 лет.

- Вы бы хотели вернуться домой?

- В данной ситуации я бы прямиком отправился в тюрьму. Правительственное телевидение говорит, что я один из главных зачинщиков демонстраций и враг государства. Но я обязательно вернусь, надеюсь, что это случится очень скоро.

Я уверен, что этот год будет переломным. Может быть дела и пойдут не в лучшую сторону, но ненадолго. Сегодня против Лукашенко выступает весь народ. Нет никаких демонстраций в его поддержку, потому что он боится организовывать их, чтобы они не превратились в демонстрации против него. До недавнего времени люди боялись давать интервью для телевидения «Белсат» или «Радио Свобода». Теперь же они говорят: «Я не боюсь, скажу, что думаю. Долой Лукашенко!».

Мы полны надежд. У нас не такая большая страна, как Польша, и ее относительно легко реформировать, используя опыт соседних стран.

*Андрей Санников - бывший белорусский дипломат, а ныне лидер оппозиции, участник президентских выборов 2010 года. В 2011 году, приговорен к 5 годам колонии за организацию протестов против Лукашенко. Досрочно освобожден в 2012 году. В данный момент находится в эмиграции в Польше и Великобритании.