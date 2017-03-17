«Белнефтехим»: Цены на топливо будут постепенно меняться 30 17.03.2017, 17:28

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За последнее время конъюнктура нефтяного рынка значительно ухудшилась, заявили в «Белнефтехиме».

Постепенно сокращается соотношение котировок нефти и экспортной корзины нефтепродуктов, что отрицательно влияет на эффективность нефтепереработки, говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Белнефтехима».

«В России с 2015 года в нефтяной сфере реализуется «налоговый маневр», который приближает цену на нефть для Беларуси к мировой. За период с января 2015 года до марта 2017 года цена нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов выросла на 75 процентов.

По всем существующим экономическим законам увеличение стоимости сырья неизбежно приводит к увеличению стоимости готового продукта.

В то же время в Беларуси цены на автомобильное топливо не менялись более двух лет. За этот период в результате девальвации белорусского рубля цены на нефтепродукты в долларовом эквиваленте снизились на 25 процентов. В январе 2015 года 1 литр автобензина АИ-95 стоил 0,83 доллара, в марте 2017 года – 0,62 доллара. Цена 1 литра дизельного топлива снизилась за этот период с 0,86 до 0,64 доллара.

Цены, сформированные в начале 2015 года, были рентабельны для производителя при цене нефти около 45 долларов за баррель и курсе белорусского рубля 1,4 рубля за 1 доллар США.

Что происходит сейчас?

Цена нефти выросла до 52 долларов за баррель, курс доллара США составляет 1,9 рубля, увеличились в 1,5 раза акцизы, а новый этап «налогового маневра» на 23,7 доллара ухудшает эффективность нефтеперерабатывающих заводов на каждой тонне сырья.

В результате действия всех этих факторов – то есть влияния конъюнктуры рынка – рентабельность производства и реализации моторного топлива на внутреннем рынке Беларуси стала отрицательной.

При этом в середине марта розничные цены на бензин на российских АЗС уже превысили уровень белорусских (в Москве – на 6 процентов, в Смоленске – на 2 процента). В Украине цена на дизельное топливо выше, чем в Беларуси, на 27 процентов, на бензин АИ-95 – на 46 процентов. В Литве, Латвии, Польше ДТ дороже белорусского на 75 процентов, бензин АИ-95-К5 – на 85-97 процентов.

Активная модернизация НПЗ позволила Республике Беларусь первой среди стран СНГ перейти на выпуск моторных топлив самого высокого уровня качества, снизить нагрузку на экологию и уровень производственных затрат. А значит – дать автолюбителям качественное и недорогое автомобильное топливо.

Чтобы белорусский потребитель и далее получал продукт самого высокого класса и по умеренной цене, необходимо дальнейшее развитие НПЗ – усовершенствование производства, увеличение глубины переработки нефти, расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции до требований перспективных мировых стандартов качества. Только в 2017 году на финансирование инвестиционных проектов белорусской нефтепереработки необходимо направить более 400 млн долларов США.

НПЗ принимают меры по максимальному сокращению затрат. Но из-за негативных внешних факторов и низких цен на нефтепродукты на внутреннем рынке обеспечение эффективной работы заводов и финансирование их модернизации остаются проблемными вопросами.

Поэтому повышение цен на нефтепродукты жизненно необходимо для НПЗ. Следует понимать, что резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным», - отметили в компании.