Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь 3 17.03.2017, 18:02

4,818

Пеэтер Тайм

Слишком уж много неудач на всех уровнях терпит РФ в последнее время.

Эстонский политолог Пеэтер Тайм рассказал корреспонденту Charter97.org о том, почему отношения Эстонии и России худшие за последние 25 лет. По мнению политолога, улучшения можно ожидать только после падения путинского режима.

- На каком уровне в настоящий момент, по вашему мнению, находятся отношения на линии Таллинн – Москва?

- Если отказаться от корректных слов, то ниже плинтуса. Отношения самые плохие за последние 25 лет.

- Какие факторы оказывают влияние на русско-эстонские отношения? Почему?

- Этих факторов очень много. Во-первых, это путинский режим как таковой, которому не нравится, что, по их мнению, одна малюсенькая страна под боком у России не только старается проводить свою независимую, внешнюю политику (хотя оппоненты могут заявить, что сотрудничество с западными союзниками – это факт продажи национальных интересов заокеанскому хозяину), но и является злостным подстрекателем, который не дает старым западным демократиям строить «дружественные и взаимовыгодные» отношения с Россией.

Во-вторых, это несогласие эстонских властей с поведением России на внешнеполитической арене. Это применение так называемой мягкой силы во всех западных странах. Это постоянное вмешательство во внутренние дела стран бывшего СССР под прикрытием прав защиты соотечественников. Это несоблюдение Россией международного права и порядков, сложившихся после Второй мировой войны. Это оттяпывание чужих территорий и безобразия, творимые Кремлем на Ближнем Востоке. Последней каплей стало решение блока НАТО по отправке ограниченного контингента сил Альянса в страны Балтии и в Польшу.

- Можно ли в ближайшем будущем надеяться на улучшение этих отношений?

- Я могу ответить на этот вопрос, используя аксиому, высказанную российским политологом Станиславом Белковским: какие-либо изменения могут иметь место только после падения путинского режима.

- После аннексии Россией Крыма страны Балтии всерьез озаботились информационным влиянием, которое Кремль распространяет на территорию соседних стран. Насколько подобная угроза действительно существует и насколько серьезно к ней нужно относиться?

- Угроза действительно существует и информационное влияние российской пропаганды четко наблюдается среди русскоязычных жителей Эстонии. К этому нужно относиться с полной серьезностью. Лично для меня удручающим фактором является то, что русскоязычный канал государственного телевидения Эстонии ETV+ создали только тогда, когда спохватились после шока крымских и украинских событий. Я всегда считал, что такой телеканал надо было создавать уже 20 августа 1991 года.

- Каким образом власти Эстонии отреагировали на подобную угрозу?

- Выше я уже упомянул телеканал ETV+. Также представители Эстонии благодаря лоббизму в Европарламенте и Еврокомиссии смогли добиться принятия мер по борьбе с информационным терроризмом России.

- Ваше мнение по вопросу, стоит ли запрещать российские информационные каналы в Эстонии, так как, например, это делают в Литве?

- Конечно, хотелось бы оградить часть нашего населения (ведь российские телеканалы смотрят и многие эстонцы пожилого возраста) от этого маразма. Но дело в том, что современные технологии помогают обходить ограничения и запреты такого рода (Интернет и спутниковое телевидение), так что это был бы очередной повод для нападок в наш адрес со стороны российской пропагандистской армады – мол, как так, Эстония ограничивает свободу слова и т. д. и т. п.

- Насколько вероятным вам кажется сценарий, согласно которому Москва может развязать гибридную войну против стран Балтии? Такой страной может стать Беларусь?

- Полтора-два года назад я считал такой сценарий очень вероятным. Но наблюдая за тем, что происходит в России в последние месяцы, у меня складывается впечатление, что у Путина не хватит ресурсов ни на Беларусь, ни на страны Балтии. Но с другой стороны, подобное состояние дел у Путина и его клики может повлечь за собой абсолютно непредсказуемые действия, вызванные безвыходным положением. Слишком уж много неудач на всех уровнях терпит Путин в последнее время.

- Недавно Эстонию посетил Зигмар Габриэль, новый глава МИДа Германии. Вы могли бы прокомментировать результаты визита? Ожидания Таллинна оправдались?

- Ожиданием Таллинна является укрепление ЕС и НАТО и плодотворное сотрудничество между членами Европейского Союза и союзниками по Североатлантическому Альянсу. В этом свете я считаю, что в ходе визита Зигмара Габриэля эти ожидания оправдались.