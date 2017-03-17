Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!» 2 17.03.2017, 18:56

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Агнешка Ромашевская-Гузы

В Беларуси сложилась абсолютно новая ситуация.

Об этом в интервью польскому порталу «wPolityce» (перевод - Charter97.org) заявила директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы.

- В Беларуси сейчас проходят многочисленные акции протеста. Что является причиной недовольства?

- Непосредственная причина заключается в декрете № 3, согласно которому налогом облагаются все безработные. Важным является то, что в Беларуси выросла безработица, особенно в провинции. Люди не могут найти работу, а теперь еще должны за это заплатить налог. Похожая идея была в Валбжихе, в 90-х годах, когда хотели обложить налогом всех безработных. Тогда это вызвало отчаяние у людей.

Главной причиной протестов является ухудшение экономической ситуации в Беларуси. Страну за последние два-три года накрыла рецессия. Это могут подтвердить наши коллеги с «Белсата», особенно те, кто родом из небольших провинциальных городов, где действительно драматическая ситуация.

Вы также должны обратить внимание на тот факт, что нынешние протесты распространены по всей стране. Были протесты в Минске, Гродно, Могилеве и других городах, но особенно интенсивны в провинции. Люди там действительно доведены до отчаяния. Эти протесты абсолютно новым явлением, не похожим на предыдущие акции.

- Что это означает?

- До сих пор на улицы выходили люди, которые были оппозиционно настроены по отношению к Лукашенко. Можно сказать, что это были одни и те же лица. В настоящее время стало очевидным то, что выходят абсолютно разные слои населения. От самых молодых - до пенсионеров, рабочих и интеллигенции. Это связано с чувством безнадежности и отчаяния.

Я признаюсь, что я в первый раз вижу такого рода демонстрации в Беларуси. Участники акций взахлеб общаются с журналистами. Вы можете услышать лозунги: «Хватит!», «Баста!», «Мы не рабы!». Cлышны также лозунги, которые касаются непосредственно Лукашенко. Люди говорят, что он достал, хватит, пусть уходит - «Лукашенко уходи!».

Это стало делом чести. Люди считают, что к ним относятся как к рабам, что все происходящее переходит все рамки дозволенного. Никто к ним не прислушивается, чиновники зачастую ведут себя беспринципно. Цены в Беларуси очень близких к польским, но в то же время зарплаты находятся на уровень 100$ - 200$ - 300$ в месяц. Ситуация очень тяжелая.

- У нас очень мало информации о том, что происходит в Беларуси. Белорусское телевидение говорит о задержании анархистов. Как это выглядит на самом деле?

- Среди задержанных абсолютно разные люди. В общей сложности были задержаны около 160 человек. После акции 15 марта – еще 50. Это были очень животрепещущие кадры. Наш репортер был во время акции в Могилеве. Какие-то люди в штатском начали хватать расходящихся людей. Все это выглядело так, как будто это были обычные прохожие. Там разыгрывались настоящие жизненные драмы! Прохожие защищали задерживаемых, но те, в конце концов, были арестованы. Неизвестно куда их вывезли.

В Гродно молодой человек записывал на видео события, которые разворачивались в автобусе. После демонстрации в Гродно несколько «быков» в штатском начали задерживать парня, люди пытались их остановить, через минуту я увидела, что парень, снимавший все это, написал в «Фейсбуке», что его также задерживают. Таких примеров хоть отбавляй. Действительно, многочисленная группа молодых людей, которые были задержаны после демонстрации в Минске - анархисты. Анархисты в Беларуси во многом являются просто молодежной субкультурой. Кто-то правильно написал в Твиттере: «На западе анархисты бьют стекла и дерутся с милицией, в Беларуси же милиция бьет анархистов». В этом и есть отличие. Основным выражением их анархизма было то, что они одели на лица маски и стучали в барабаны. Когда демонстрация расходилась - они были жестоко задержаны. Их тащили по земле, девушку тащили за волосы. Задержания проходили в Минске и Бресте.

- Протест в Минске проходил с разрешения властей, и тем не менее были задержания. Чего же добивались власти?

- Признаюсь, что это выше моего понимания. С одной стороны эти протесты законны, но с другой стороны — задерживают людей. С одной стороны журналисты могут беспрепятственно выполнять свою работу, с другой — власти ведут настоящую охоту на них. В Могилеве к протестующим вышел депутат «парламента», который давал комментарий журналисту «Белсата». Парень бравший интервью вызван в суд по какому-то обвинению. Я думаю, что из-за «нарушения правил дорожного движения». Наша корреспондентка, которая вела онлайн-трансляцию в Орше, провела ночь в тюрьме, а в последствии была оштрафована. Другой блогер получил 15 суток ареста. Итак, с одной стороны власти позволяют проводить эти демонстрации — с другой задерживают журналистов.

В стране творится настоящий хаос. Правильно говорят: когда Бог хочет кого-то наказать - он забирает разум. Чтобы в голову пришла идея создания налога на «тунеядство» в тот момент, когда безработица растет — нужно полностью потерять связь с реальностью. Они думают, что в стране одни акулы теневого рынка, которые не платят налоги. На самом деле там сотни тысяч бедных, отчаявшихся людей. Это люди, которые берут кредиты, чтобы купить обувь. Удивительно, что не только белорусские власти полностью оторваны от реальности. Наши знания на эту тему также практически нулевые. В Беларуси не так хорошо, как у нас показывают. Плохо, а теперь становится еще хуже.

- В каком положении находится Лукашенко?

- На мой взгляд, ситуация в которой он оказался в последние годы - ужасная. Его собственный народ, оказавшийся в очень трудной ситуации говорит ему «Баста!». Я не до конца понимаю, что происходит. Но происходящее кардинально отличается от того, что было раньше. Обычные люди, порой электорат Лукашенко, говорят, что он их достал. Интересно, был бы у него хоть малейший шанс выиграть справедливые выборы? Я убеждена, что нет. Люди говорят ему «Уходи», а за спиной стоит Путин. Он не знает как себя вести с Путиным. Денег нет, экономика абсолютно развалена.

Ставка на Лукашенко в Польше абсолютно не оправдана. Что он может нам дать? Сейчас правительство в кризисе, попытки диалога с такой властью лишены всякой логики, прагматической и политической.

- Вы обеспокоены тем, что на Западе ничего не говорится о том, что происходит в Беларуси?

- Это вызывает тревогу. Тем не менее, известно, что идеи о «перезагрузке» исходили не только от Польши. Это в том числе и идеи Запада. Это не случайно, что в Беларуси объявлен саммит ОБСЕ, в то время как в Беларуси уже долгое время проходят акции протеста, даже в тех городах, в которых их никогда не было. Понимание того, что сейчас происходит за нашей восточной границей — крайне слабое. Именно Польша в сложившейся ситуации должна была нести «огонь просвещения», но, к моему великому сожалению, этого не происходит.