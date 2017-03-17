Белорусов достала диктатура 9 Маргарита Акулич

17.03.2017, 21:29

И это пора понять белорусским чиновникам.

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с бельгийским премьер-министром иностранных и европейских дел Дидье Рейндерсом выразизил серьезную озабоченность по поводу внедрения в Беларуси “настоящей демократии в подлинно европейском понимании этого слова”. Он заявил, что “это требует долгого времени и изменения менталитета и психологии людей. Некоторые страны шли к демократии “даже не десятки, но сотни лет”.

В принципе, насчет сотен лет я с Макеем вполне могу согласиться, но с оговоркой. Беларусь может идти в направлении к демократии сотни лет, если в ней все эти лета будет сохраняться сегодняшний диктаторский режим. И это несмотря на заверения Лукашенко, что уже сегодня в Беларуси демократии так много, что странам Евросоюза впору позавидовать.

Белорусы, разумеется, нуждаются в “долгоиграющем” изменении психологии и менталитета для внутреннего оформления своего согласия на движение к демократии. Они ведь невероятно счастливы, что в стране ужасный кризис и большая безработица. Они с огромным удовольствием платят налог на “тунеядство”, и сожалеют, что этот налог невелик, жаждут и просят его увеличения.

Господину Макею, наверное, не понятно, почему именно беларусы идут на акции протеста и кричат о том, чтоб диктатор Лукашенко уходил. Вот не понятно и все. “Глупые” белорусы, похоже, не в состоянии понять, что им надо к этому вначале психологически основательно подготовиться. 23 года ведь для этого крайне недостаточно. Нужны столетия. Однако Макею, вероятно, не известно, что люди столетия не живут. А живут хорошо, если век, обычно намного меньше века, тем более белорусы. Белорусы хотят начать двигаться к демократии уже сегодня, а не ждать, когда их отвезут на кладбища ввиду той не сытой жизни, которую им в состоянии предоставить нынешняя власть диктатора. Они ждать уже изрядно подустали.

У меня есть статья, в которой я отразила анализ того, является Беларусь социальным государством или антисоциальным. В ней я приводила соображения по поводу причисления диктатуры в Беларуси к классической. И именно наличие такой диктатуры служит доказательством, что Беларусь – это государство антисоциальное. А какой беларус нуждается в психологической подготовке к переходу к жизни в государстве социальном? Думаю только такой, кого диктатура хорошо кормит. Но таких ведь, насколько я понимаю, не так много. Их становится, кстати, все меньше. Куда больше людей, я полагаю, с ничтожным, крайне мизерным достатком. И не так мало народа, не имеющего работы и даже средств к существованию. Эти люди как раз прекрасно подготовлены беларускими властями к тому, чтоб начать движение к желанной демократии от опостылевшей диктатуры.

Макей упомянул о каких-то немногочисленных акциях белорусов. Интересно, какие акции он назвал бы многочисленными. Пусть заказывает. Мы, белорусы, обеспечим такие, не вопрос. Если министр хочет – пожалуйста. Но вот гарантировать не можем, что они не будут “использованы в каких-то политических целях”. Они политические, даже не стоит сомневаться Владимиру Владимировичу Макею. Именно потому, что белорусам уже обрыдла та диктатура, которой, похоже, преданно служит он сам и от которой, наверное, получает вовсе не плохие “дивиденды”.

А кстати, почему Макей заявил, что для достижения “настоящей демократии в подлинно европейском понимании этого слова”, требуется чрезмерно много времени? Белорусы пока на такую “настоящую” демократию и не рассчитывают, для начала их устроило бы хотя бы избавление от диктатуры. Ведь любая дорога начинается с первого шага. А шаг этот делается зачастую очень быстро.

История знает немало случаев, когда избавившись от диктатуры, народы шли довольно резво к демократии. Даже Румынию брать не будем. Возьмем хотя бы нашу процветающую соседку Польшу. Что-то я не заметила, что полякам понадобились сотни лет для достижения демократии. Хотя насколько она настоящая, я судить ее могу, но я думаю, что в сравнении с белорусской она настолько “настоящее”, что беларусам такая даже и не снилась

Так что не надо так уж сильно заботиться о психологии беларусов, господин министр. С психологией у них все в порядке. А вот рассудок некоторых провластных политиков вызывает озабоченность.

Маргарита Акулич, кандидат экономических наук, доцент, специально для Charter97.org