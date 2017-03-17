«Лукашенко, уходи!»: Народные протесты в одном видео 17.03.2017, 22:53

Фото: nn.by

Ровно месяц назад в стране начались протесты рассерженных белорусов.

Первый Марш рассерженных белорусов состоялся 17 февраля в Минске, после чего инициатива перешла в регионы.

Массовые выступления, которые начинались как экономические и были вызваны скандальным декретом о «тунеядстве», практически сразу превратились в протесты против общей политики властей, а к требованиям отмены налога на «тунеядство» добавились и политические: прежде всего — отставка Лукашенко и проведение свободных выборов.

Видео предоставлено телеканалом «Белсат».