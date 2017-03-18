The Guardian: Баста! Беларусь вновь пробуждается 19 Андрей Санников, The Guardian

18.03.2017, 9:04

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Протесты будут нарастать и численно, и по своему накалу.

"Баста!" - написано на плакатах. "Мы не рабы!" Это самые популярные лозунги уличных протестов, которые прокатились по всей Беларуси.

Поводом стал декрет Лукашенко, вводящий налог на тех, кто проработал менее 183 дней в году. Настоящая же причина в отчаянном положении людей в самом репрессивном государстве в Европе.

Кульминацией уличных протестов, в которых приняли участие тысячи человек и после которых власти уже задержали более сотни протестующих, может стать многотысячная демонстрация в День Воли 25 марта в центре Минска.

Сегодняшюю ситуацию можно охарактеризовать так: экономическое "чудо" испарилось, Лукашенко у власти уже почти 23 года, а у Евросоюза хватает других проблем.

Лукашенко срочно нужны деньги для спасения экономики, и он пытается получить их у Запада за счет либеральной риторики и создания иллюзии ослабления репрессий. Такая политика принесла свои плоды: в феврале прошлого года ЕС отменил санкции, которые были введены в отношении режима после репрессий 2010 года.

До разгона мирной демонстрации в 2010 году Европа не желала замечать очевидного: Лукашенко проигрывал президентские выборы и для того, чтобы остановить людей, выступавших против его режима, опирался только на силу.

С тех пор ситуация изменилась. Арабская весна продемонстрировала, что люди не могут терпеть тиранию, даже если ее поддерживает Запад. Украина показала, что люди не будут терпеть коррупцию и ложь, даже если их подпитывают российские деньги.

Сегодня Беларусь вновь пробуждается. Снова появляются возможности для реальных перемен. Бремя диктатуры уже невыносимо, и люди просто не видят никакого будущего при Лукашенко. Именно поэтому они используют единственную возможность, которая у них еще осталась, - уличные протесты.

Белорусам нужны перемены. Люди хотят, чтобы эти перемены были мирными, через свободные выборы под международным контролем.

Как и в 2010 году, Запад не замечает новой ситуации в Беларуси. Но она изменилась, особенно если учитывать агрессивную политику России в регионе.

Белорусы пока протестуют мирно, и хотят все удержать в мирном русле. Не надо им подсовывать придуманный режимом и подхваченный в западной прессе аргумент, что протесты выгодны Кремлю и что Россия может воспользоваться этой ситуацией для вторжения. Белорусы хотят избавиться от рабства не ради Кремля или Запада, но ради самих себя и будущего своих детей.

Протесты будут нарастать и численно и по своему накалу, поскольку экономика все больше скатывается в пропасть, настолько глубокую, что ни деньги Кремля, ни кредит МВФ ее уже не спасут.

Любая финансовая помощь режиму с Запада скорее всего пойдет на оплату военных учений с Россией, таких, как "Запад-2017", которые, по словам Лукашенко, проводятся для безопасности граждан.

Беларусам эти учения не нужны, не нужны российские войска на территории страны и не нужно нарастание напряженности в регионе.

Поддержать Беларусь Запад мог бы тем, что понял бы наконец, в чем корень проблем, вызвавших массовые протесты, и помог их решить.

Начать можно было бы, к примеру, со свободных выборов.

Пора уже видеть в Беларуси независимое государство, а не заложника Лукашенко или российского президента Путина.

Пора уже перестать гадать, что Кремль сделает или не сделает, если ситуация в Беларуси начнет меняться, а быть готовым к таким изменениям, основываясь на принципах международного права, что означает немедленное наказание за агрессию или попытку оккупации.

Андрей Санников, лидер "Европейской Беларуси", The Guardian

Перевод: Charter97.org