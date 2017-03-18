Журналистов «Белсата» задержали в Борисове, Полоцке, Речице и Кобрине 42 18.03.2017, 13:01

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Корреспондента Ольгу Чайчыц и оператора Сергея Ковалева задержали в прямом эфире в центре Борисова.

Их повезли в Борисовский РОВД на так называемом служебном автомобиле без опознавательных знаков органов внутренних дел, сообщает «Белсат». На каком основании их задержали, пока неизвестно.

Журналисты прибыли освещать возможную социальную акцию протеста, к которой накануне призвали белорусские анархисты в разных городах Беларуси, в том числе в Борисове.

По дороге из Витебска в Новополоцк в Шумилинском районе сотрудники ГАИ задержали автомобиль с независимыми журналистами Сергеем Русецким и Владимиром Луневым.

Сначала их обвинили в нарушении правил дорожного движения и отпустили. Позже их снова задержали уже в Полоцком районе и везут в Полоцкий РОВД. Милиционеры говорят, что будут проверять, не перебиты ли номера на кузове автомобиля.

Недалеко от Речицы сотрудниками ГАИ был задержан независимый журналист Константин Жуковский.

Независимую журналистку из Гомеля Ларису Щирякову задержали в Речице по дороге в Мозырь.

В Кобрине задержаны милицией независимые журналисты Александр Левчук и Милана Харитонова, которые сотрудничают с «Белсатом».