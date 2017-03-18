В Мозыре несколько десятков человек вышли протестовать к памятнику Ленину 9 18.03.2017, 15:58

Фото; svaboda.org

В Мозыре на площади Ленина люди выразили недовольство «тунеядским» декретом № 3 и экономической ситуацией в городе и стране.

Один из участников стихийного собрания сообщил «Радыё Свабода»:

«Идет дождь, мокрый снег, но горожане пока не уходят. Вслух возмущаются тяжелым состоянием жизни, сокращениями на предприятиях, низкими зарплатами».

К людям подходил заместитель начальника РОВД, предупреждал, что собрание незаконное. Однако люди продолжают стоять у памятника «вождю мировой революции Ульянову-Ленину».

По словам очевидцев, трасса Кобрин-Гомель полна экипажей патрульных машин ГАИ. Стоят они на въездах в Мозырь, в Речицу.

Гомельский журналист-фрилансер Константин Жуковский рассказал, что его автомашину инспекторы ГАИ (бортовой номер 407) догнали на трассе с включенной мигалкой примерно в десяти километрах от областного центра.

«Говорили что-то невразумительное о неправильном обгоне, требовали открыть багажник. Я не против, но только с понятыми. С напарником мы ехали в Речицу, сейчас сидим в машине, ждем понятых. Рядом и экипаж ГАИ», - сообщил Константин Жуковский.

Ранее на трассе близ Речицы остановили автомашину журналистки-фрилансера Ларисы Щиряковой. Проверяют, не угнан ли ее автомобиль.