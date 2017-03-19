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В центре Львова прошел пикет под лозунгом «Лука, геть!»

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  • 19.03.2017, 12:51
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Украинцы вышли на акцию солидарности с героями Маршей протеста в Беларуси.

Около двадцати молодых львовян вышли на акцию солидарности с проводящими «Марши нетунеядцев» белорусами, сообщает группа «Автономное сопротивление» в соцсети «Вконтакте»

Пикет прошел в самом центре Львова – на площади Рынок, возле здания городской рады.

Львовяне держали плакаты: «Лука, геть!», «МВД и КГБ – главные дармоеды», «Держитесь, друзья!», «Наше оружие – солидарность».

Фото с сайта vk.com

Напомним, что после Марша рассерженных белорусов 17 февраля в Минске по всей стране прокатилась волна народных выступлений с требованием отставки Лукашенко и отмены декрета о «тунеядцах».

15 февраля в Минске, Могилеве и Гродно прошли массовые «Марши нетунеядцев», после которых власти в панике начали задержания участников акций протеста.


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