Чиновники ЖКХ рассказали о новых «сюрпризах» для белорусов 35 19.03.2017, 12:59

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Фото с сайта sgpress.ru

Коммунальщики намерены заставить граждан еще больше экономить на тепле и электричестве.

Чиновники рассказали kp.by, как в Беларуси будут экономить электричество и тепло в домах.

- Потребление теплоэнергии на душу населения в 2016 году было 2,3 Гкал, хотя в 2010-м - 2,5 Гкал. Эти результаты достигнуты как системой ЖКХ, так и при помощи самого населения, потому что оно начало экономить, - сказал Михаил Малашенко.

В планах коммунальников - экономить еще больше, ведь в Беларуси большинство домов не соответствуют нормам энергоэффективности, расход тепла в них превышает современные стандарты в три-четыре, а то и пять раз.

Самый эффективный способ экономить тепло для тех, чьи дома построены 30 - 40 лет назад, - утеплить стены и поменять старые окна на новые. Поскольку около 95% квартир - собственность населения, то оплатить расходы должны сами жильцы. Правда, как обещают чиновники, с поддержкой государства, для этого обещают создать специальный фонд.

В этом году во всех многоквартирных домах Беларуси установят «автоматизированные системы регулирования расхода тепла», или, проще говоря, автоматы, которые будут менять температуру в квартирах в зависимости от погоды на улице.

- Сейчас около 94% жилфонда оснащено такими системами. В 2017 году планируем завершить работу по оснащению всего жилья, - рассказал Геннадий Акстилович. - Из 27 тысяч домов, в которых есть возможность установить оборудование, оно есть в 25,5 тысячи. Оставшиеся жилые дома, как правило, малоэтажная застройка. Есть технические вопросы, но они решаются.

А вот поквартирными счетчиками для учета тепла оборудовано всего около 10% домов, хотя они помогают сэкономить до 10 - 15% тепловой энергии. Специалисты объясняют, что в домах с вертикальной разводкой труб их очень сложно установить. Но те, кто хочет экономить на отоплении, могут поставить себе счетчики и регуляторы тепла. Например, для среднестатистической двухкомнатной квартиры с вертикальной разводкой это стоит 210 рублей. Недешево, зато можно будет регулировать температуру воздуха в квартире.

Снижать собираются потребление не только тепла, но и электричества. Сегодня за освещение подъездов и работу лифтов платят жильцы, поэтому в подъездах продолжат устанавливать светильники, которые включаются, когда кто-то заходит. И менять старые лампочки накаливания на светодиодные, которые потребляют гораздо меньше электричества.