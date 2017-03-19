Брестское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Беларуси по футболу 19.03.2017, 14:20

Фото: dynamo-brest.by

Еще два полуфиналиста определятся сегодня.

Брестское «Динамо» пробилось в полуфинал Кубка Беларуси по футболу. 18 марта в ответном четвертьфинальном матче оно сыграло вничью со столичными одноклубниками (0:0), сообщает pressball.by.

«Динамо» Брест — «Динамо» Минск — 0:0

Брест. 18 марта. ОСК «Брестский». 7300 зрителей.

Судьи — А.Кульбаков (Гомель), В.Малютин, Е.Романов (оба — Могилев).

«Динамо» Брест: Малерб — Алисейко, Аврамия, Лебедев, Витус — Легчилин, Букаткин (к) — Мозолевский (Герман, 88), Осучукву, Торрес (Афоаква, 77) — Фамейе (Куйате, 91+).

Запасные: Кужаль, Иванов, Демешко, Василюк.

«Динамо» Минск: Климович — Бегунов (к), Галович, Лекович, Остроух (Николич, 64) — Нойок, Быков — Премудров, Капленко, Хващинский — Сарока (Демидович, 75).

Запасные: Игнатович, Кузьменок, Гогатишвили, Назаренко, Сачивко.

Предупреждения: Галович (57), Нойок (88), Букаткин (88).

Первая встреча проходила в Минске и завершилась ничьей — 2:2. Благодаря голам, забитым на чужом поле, брестчане продолжат борьбу за почетный трофей.

Ранее солигорский «Шахтер» дважды переиграл гомельский «Локомотив» — 3:0 и 2:1, что также позволило горнякам выйти в полуфинал.

Еще два полуфиналиста определятся сегодня, 19 марта: БАТЭ примет на «Борисов-Арене» столичный «Минск», а «Слуцк» сыграет в Бобруйске с действующим обладателем Кубка — жодинским «Торпедо-БелАЗ».