Брестское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Беларуси по футболу
- 19.03.2017, 14:20
Еще два полуфиналиста определятся сегодня.
Брестское «Динамо» пробилось в полуфинал Кубка Беларуси по футболу. 18 марта в ответном четвертьфинальном матче оно сыграло вничью со столичными одноклубниками (0:0), сообщает pressball.by.
«Динамо» Брест — «Динамо» Минск — 0:0
Брест. 18 марта. ОСК «Брестский». 7300 зрителей.
Судьи — А.Кульбаков (Гомель), В.Малютин, Е.Романов (оба — Могилев).
«Динамо» Брест: Малерб — Алисейко, Аврамия, Лебедев, Витус — Легчилин, Букаткин (к) — Мозолевский (Герман, 88), Осучукву, Торрес (Афоаква, 77) — Фамейе (Куйате, 91+).
Запасные: Кужаль, Иванов, Демешко, Василюк.
«Динамо» Минск: Климович — Бегунов (к), Галович, Лекович, Остроух (Николич, 64) — Нойок, Быков — Премудров, Капленко, Хващинский — Сарока (Демидович, 75).
Запасные: Игнатович, Кузьменок, Гогатишвили, Назаренко, Сачивко.
Предупреждения: Галович (57), Нойок (88), Букаткин (88).
Первая встреча проходила в Минске и завершилась ничьей — 2:2. Благодаря голам, забитым на чужом поле, брестчане продолжат борьбу за почетный трофей.
Ранее солигорский «Шахтер» дважды переиграл гомельский «Локомотив» — 3:0 и 2:1, что также позволило горнякам выйти в полуфинал.
Еще два полуфиналиста определятся сегодня, 19 марта: БАТЭ примет на «Борисов-Арене» столичный «Минск», а «Слуцк» сыграет в Бобруйске с действующим обладателем Кубка — жодинским «Торпедо-БелАЗ».