закрыть
19 марта 2017, воскресенье, 23:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Крик души жителей Лунинца

5
  • 19.03.2017, 22:09
Фото: media-polesye.by

Около 20 человек вышли на центральную площадь города, чтобы рассказать о своих проблемах.

18 марта около полудня на центральной площади Лунинца собралось пару десятков человек. Еще несколько десятков жителей города наблюдали за событием издалека, сообщает media-polesye.by.

По информации лунинчан, местные власти срочно перенесли товарищеский футбольный матч между ФК «Гранит» (Микашевичи) и ФК «Волна» (Пинск), который должен был состояться в 12.00 часов. Встреча состоялась в Пинске, что очень возмутило болельщиков.


Мнение

Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит Леонид Злотников
Герой народа – народ
Герой народа – народ Ирина Халип
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси Олег Волчек


Интервью

Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич