Крик души жителей Лунинца 5 19.03.2017, 22:09

Фото: media-polesye.by

Около 20 человек вышли на центральную площадь города, чтобы рассказать о своих проблемах.

18 марта около полудня на центральной площади Лунинца собралось пару десятков человек. Еще несколько десятков жителей города наблюдали за событием издалека, сообщает media-polesye.by.

По информации лунинчан, местные власти срочно перенесли товарищеский футбольный матч между ФК «Гранит» (Микашевичи) и ФК «Волна» (Пинск), который должен был состояться в 12.00 часов. Встреча состоялась в Пинске, что очень возмутило болельщиков.